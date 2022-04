A Luino una messa per ricordare il genocidio del popolo armeno

Come ormai da alcuni anni, a Luino si terrà nel fine settimana una celebrazione per ricordare la tragedia del genocidio armeno.

Sabato 30 aprile alle 18 nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo a Luino si terrà una messa in memoria dei martiri del genocidio armeno alla presenza del responsabile della Chiesa armena ortodossa d’Italia padre Tirayr Hakobyan.

Il popolo armeno fu il primo a convertirsi al cristianesimo nel III secolo ed è stato sempre protagonista con la sua cultura in diversi secoli. Nel 1915 gli Ottomani sterminarono 1.5 milioni su 2 milioni di armeni col primo genocidio del ‘900.

«È dovere di tutti ricordare – spiegano i promotori dell’iniziativa – In particolare di una comunità cristiana che vede suggellarsi in ciò un ecumenismo di sangue». Una tradizione che si rinnova e che nel giugno 2021 ha portato una delegazione di giovani armeni della comunità di Milano proprio a Luino per una giornata di gemellaggio molto parrtecipata e significativa.

La celebrazione è aperta a tutti.