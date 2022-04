Lunedì 25 aprile apre ai visitatori la Torre dei Caduti di Origgio

Lunedì 25 aprile la Torre dei Caduti di Origgio apre le sue porte ai visitatori. Le visite sono organizzate dalla Pro Loco del paese e si terranno dalle 9:00 alle 19:00.

Salendo le scale dell’edificio sarà possibile ammirare la mostra fotografica organizzata dal Gruppo Fotoamatori Saronnesi e a cura di Stefano Natrella.

Per gli interessati la Pro Loco darà informazioni su come aderire al gruppo di acquisto solidale di Uboldo e Origgio Gasloco. “Potrai scoprire come unirti ad altre 44 famiglie di Origgio e Uboldo che come Gasloco acquistano prodotti direttamente dai produttori italiani, facendo bene all’ambiente e al portafoglio – si legge sulla pagina Facebook della Pro Loco -. Oltre a frutta e verdura puoi ordinare online anche vino e prosecco: ogni occasione è buona per festeggiare con la tua cassetta solidale”.