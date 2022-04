L’Unione dei Vigili del Medio Verbano verso lo scioglimento

L’Unione dei Vigili del Medio Verbano andrà a sciogliersi. Sono quattro su cinque i comuni che hanno già votato per uscire dall’unione, nata nel 2002 con l’obiettivo di ottimizzare risorse ed energie per la sicurezza sul territorio. L’ultimo è stato Cittiglio nel consiglio comunale di ieri sera, ma nelle settimana precedenti hanno votato all’unanimità anche i consigli di Monvalle, Sangiano, Cittiglio e Orino. Entro fine mese voterà anche Caravate.

A quel punto, seguiranno dei passaggi amministrativi e successivamente un liquidatore gestirà la parte economica, ripartendo strutture, automezzi e ciò che è parte del consorzio. Una decisione, quella dello scioglimento, presa all’unanimità da parte di tutti i sindaci, dopo incontri e valutazioni, e sostanzialmente legata ai costi, diventati sempre più alti con il trascorrere degli anni. Le quote associative infatti, erano arrivate quasi a raddoppiarsi: all’inizio il costo di ogni comune per cittadino era di 14 euro, poi con il recesso di alcuni comuni, 8 su 13 dal 2010 ad oggi, è diventata di 24.

Gli agenti attualmente in servizio per la Polizia Locale del Medio Verbano rientreranno in servizio nei loro comuni: due a Cittiglio, più una risorsa amministrativa, uno a Monvalle e uno a Caravate.