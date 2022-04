L’Università LIUC di Castellanza investe sul talento: premiati 5 studenti con borse di studio al merito

Martedì 5 aprile nella Villa Jucker di Castellanza è stata celebrata la cerimonia di premiazione per 5 studenti dell’Università LIUC Cattaneo destinatari di borse di studio di merito. Il presidente dell’università Riccardo Comerio ha voluto sottolineare che «la nostra è una università di qualità ed è doveroso per noi salvaguardare i nostri studenti più meritevoli». Il rettore Federico Visconti ha invece ricordato una frase di Jack Welch che dice che “solo i clienti possono garantire il posto di lavoro”, evidenziando come «i nostri clienti sono gli studenti e quindi è fondamentale per noi supportare la loro carriera».

In particolare, gli studenti di giurisprudenza Alessandra Gisonna e Gabriele Andreone hanno ricevuto la borsa di studio di merito da 1.500€ in memoria di Sabrina Manganaro, ex laureata all’Università LIUC tragicamente scomparsa nel 2015 all’età di 24 anni. «In questi ragazzi vedo rivivere l’eredità di Sabrina che sta portando grande frutti», ha esordito così la madre di Sabrina durante l’evento, che ha poi aggiunto: «questo nostro contributo è un “sì” di fiducia alle nuove generazioni». Gabriele Andreone, all’ultimo anno di giurisprudenza, ha dichiarato che «rappresenta per me un onore ricevere questo riconoscimento che dimostra come l’impegno e la perseveranza vengano sempre premiati».

Le borse di studio al merito da 1.750€ offerte dal Comune di Castellanza sono andate a Chiara Lenna ed Alice Ferioli, studentesse di economia. Chiara Lenna si è detta «onorata di far parte di una comunità che valorizza l’impegno e la dedizione di noi studenti e che si prodiga nell’assegnazione di tali riconoscimenti di merito». È intervenuto poi il sindaco del Comune di Castellanza, Mirella Cerini: «Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno perché crediamo nelle nuove generazioni. Il nostro – ha proseguito Cerini – è un segno di vicinanza e di collaborazione con i giovani e le istituzioni scolastiche». Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Castellanza Davide Tarlazzi, complimentandosi con gli studenti premiati ed augurando loro «un futuro pieno di soddisfazioni».

Infine, la studentessa di economia Aurora Lorica è stata premiata con la borsa di studio al merito da 3.000€ offerta dall’azienda di Busto Arsizio I-AER del direttore Fabio Papa, laureato in LIUC che ha dichiarato di «dovere tutto a questa università, che ha avuto un ruolo cruciale nella mia vita e nella mia professione. Credo di essere in dovere di restituire ciò che questo istituto mi ha dato». «Mi ripeto sempre “se vuoi una cosa, ottienila”: questo mi aiuta a trovare la forza per raggiungere i miei obiettivi», queste le parole della studentessa