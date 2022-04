A Malnate arrivano i fondi del Pnrr per campo sportivo, castello del Parco I Maggio e area feste

Dopo una prima esclusione dai fondi (leggi qui), Malnate ha finalmente avuto la conferma dell’ottenimento del finanziamento del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per tre progetti importanti e sui quali aveva lavorato l’amministrazione comunale.

Il primo sarà il rifacimento del campo sportivo di via Gasparotto. Gli interventi saranno sia sulla pista d’atletica, che avrà un fondo rinnovato, sia sul campo da calcio, che verrà installato in erba sintetica.

Il secondo progetto prevedrà la ristrutturazione del castello del Parco I Maggio con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il terzo vedrà la ristrutturazione dell’area feste di via Pastore.

«Ringrazio – ha scritto il sindaco di Malnate Irene Bellifemine sui social – Mauro Guerra, presidente di ANCI Lombardia, e il senatore Alessandro Alfieri per aver sostenuto i comuni e fatto pressioni in commissione bilancio affinché ci fosse la possibilità anche per i comuni lombardi di ottenere i finanziamenti del PNRR attraverso lo scorrimento delle graduatorie».