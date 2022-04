Marica Casagrande lascia la biblioteca di Azzate, un nuovo lavoro a Castiglione Olona

È stata per molti anni un punto di riferimento della biblioteca di Azzate. Ma, come spesso accade, le strade la portano oggi verso altri “lidi” e nuove esperienze. Marica Casagrande lavorerà dal 1° di maggio all’ufficio Cultura presso il palazzo Branda Castiglioni del Comune di Castiglione Olona e lascia quindi le sale della biblioteca comunale.

Se Azzate possiede la più grande collezioni di libri per bambini scritti in cinese, giapponese, turco e persino Khmer, ma ha anche un’ampia sezione dedicata ai libri per bimbi ciechi e autistici il merito è anche della dottoressa Casagrande; era lei a spulciare alle fiere dei libri i testi più curiosi, originali e preziosi da acquistare per la biblioteca del paese. Ma aveva consigli anche per i lettori adulti e sapeva suggerire il titolo più adatto alle esigenze dei frequentatori abituali.

Ad annunciare il cambio di sede e di lavoro è state lei stessa mandando un breve saluto attraverso un’email inviata a tutti gli iscritti: “Dal 1° di maggio non mi troverete più qui in Biblioteca. Un caro saluto a tutti voi e ai vostri bambini e ragazzi.. mi mancherete”. Mancherà anche lei ai lettori, grandi e piccoli.