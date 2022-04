Da martedì 5 aprile al via i lavori dei consigli di quartiere a Varese

Martedì prossimo inizieranno i lavori dei consigli di quartiere con i primi incontri aperti ai cittadini. Le prime due assemblee rionali a riunirsi il 5 aprile saranno la numero 10, relativa alla zona Conca d’Oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, Novellina, Capolago, e la 5 che si occupa del Centro, Biumo Inferiore e Brunella. Si proseguirà poi il 6 aprile con il consiglio numero 3 per la zona Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna e Calcinate del Pesce e il 4 per Bosto, Casbeno, Campigli e Schirannetta. Il 7 aprile si riuniranno invece il Consiglio numero 6 per Valle Olona, Belmonte e San Fermo, e il numero 7 per il quartiere Belforte e Mentasti.

Il consiglio di quartiere 1 – Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, Fogliaro, Sant’Ambrogio, Bregazzana, Provinciale Rasa e Rasa – e il 2 – Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni, Carrozzeria – si ritroveranno invece l’11 aprile. Ilconsiglio di quartiere 8 – Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna, Olona-Mulini Grassi – e il 9 – Montello, Aguggiari, Sangallo – si sono dati appuntamento il 12 aprile. Si chiude il 13 aprile con i consigli di quartiere “11” per la zona San Carlo, Bustecche, Bizzozero e “12” per i rioni Giubiano e zona Ospedale.

“Iniziano concretamente i lavori dei consigli di quartiere – spiega il consigliere comunale, con delega ai quartieri, Giacomo Fisco – e finalmente, dopo due anni di pandemia, lo si potrà fare in presenza aprendo alla partecipazione diretta dei cittadini. Ogni consiglio poi deciderà le modalità migliori per coinvolgere i residenti dei vari quartieri e le priorità da portare avanti. Sono sicuro che sarà un lavoro sinergico importantissimo che porterà ad ottimi risultati per tutti i rioni di Varese”.

Consigli di quartiere: le date degli incontri:

– Consiglio di quartiere 10: Conca d’Oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, Novellina, Capolago. Martedì 5 aprile alle ore 19 presso la Scuola Baracca in via del Gaggio 9.

– Consiglio di quartiere 5: Centro, Biumo Inferiore e Brunella. Martedì 5 aprile alle ore 21 in Sala Montoli di Palazzo Estense, via Sacco 5.

– Consiglio di quartiere 4: Bosto, Casbeno, Campigli e Schirannetta. Mercoledì 6 aprile alle ore 19 presso la Scuola Carducci via P. Micca 20.

– Consiglio di quartiere 3: Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna e Calcinate del Pesce. Mercoledì 6 aprile alle ore 21 nell’ex Aula Circoscrizione presso la Scuola Fermi in via Perla n.34.

– Consiglio di quartiere 6: Valle Olona, Belmonte e San Fermo. Giovedì 7 aprile alle ore 19 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria Don Rimoldi via Landro n. 1.

– Consiglio di quartiere 7: Belforte e Mentasti. Giovedì 7 aprile alle ore 21 presso la Scuola Primaria Sacco di via Brunico.

Gli appuntamenti degli altri consigli di quartiere verranno comunicati la prossima settimana.