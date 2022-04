A Masnago arriva la Fortitudo, Seravalli sprona Varese: “Vogliamo ritrovare la vittoria”

“Vogliamo ritrovare la vittoria“. In vista del 28esimo turno di campionato tra la Openjobmetis e la Fortitudo Bologna coach Alberto Seravalli carica la squadra varesina dopo le ultime tre sconfitte consecutive contro Tortona, Trieste e Treviso.

«Domenica affronteremo la Fortitudo Bologna che è una squadra dalla grandissima pericolosità offensiva, soprattutto legata al talento di tanti giocatori nel tiro da 3 punti e da un grande riferimento in post-basso come Groselle – commenta il coach che preso le redini della squadra dopo l’esonero shock di Roijakkers -. Stanno attraversando un buon momento di fiducia e, nell’ultimo periodo, stanno facendo molto bene. Dovremo affrontarli con grandissima intensità, tanta aggressività nell’approccio, in particolare dal punto di vista difensivo, e attenzione per non concedere situazioni facili ai loro giocatori migliori».

«La settimana di allenamenti è andata molto bene – sottolinea Seravalli, consapevole che la partita sarà fondamentale per la salvezza -. La squadra è assolutamente concentrata su questa partita e sulla voglia di ritrovare la vittoria in casa, davanti ai nostri tifosi, sapendo che ci aspetterà un’atmosfera molto carica ed elettrizzante. Siamo determinati e carichi per portare a casa i due punti».