Massimo Pericolo, Missk Keta, Ariete: i primi nomi del Woodoo Fest di Cassano Magnago

Torna dopo due anni per la sua settima edizione Woodoo Fest, l’appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti dei festival estivi con cinque giornate di musica, campeggio, workshop, natura e tanta energia positiva. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Le Officine in collaborazione con Shining Production e con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

La settima edizione di Woodoo Fest si terrà dal 20 al 24 luglio presso l’area feste di Cassano Magnago (VA) in via Primo Maggio. Per la sua settima edizione si alterneranno sui palchi alcuni artisti affezionati al Festival nel Bosco e molte altre novità. Tra i primi nomi svelati spicca quello di Mace, dj e producer arrivato in cima alle classifiche con “La Canzone Nostra” e tutte le hit contenute del suo disco “OBE”, Ariete, la voce rivelazione dell’ultimo anno, Massimo Pericolo che torna per replicare il clamoroso concerto sold out del 2019 nella sua provincia di Varese, l’arciduchessa della scena musicale milanese Myss Keta e l’energico rock transgenerazionale dei The Zen Circus. La line up completa del festival sarà annunciata nelle prossime settimane.

LINE UP (parziale):

Mercoledì 20 Luglio

• Massimo Pericolo

& molti altri ancora

Giovedì 21 Luglio

• Ariete

• Ziliani

& molti altri ancora

Venerdì 22 Luglio

• Mace dj set

• Sibode dj

• Djstivo

& molti altri ancora

Sabato 23 Luglio

• Myss Keta

• Populous

& molti altri ancora

Domenica 24 Luglio

• The Zen Circus

& molti altri ancora

Biglietti giornalieri e abbonamenti disponibili su Dice: https://bit.ly/woodoo22_dice

Si riconferma e rafforza la sinergia con IED – Istituto Europeo di Design, che anche per quest’anno sarà content partner del festival e proporrà numerosi workshop. Il focus di queste attività sarà la sostenibilità, attraverso il riuso, il riciclo e l’attenzione alle necessità dall’ambiente, in linea con lo spirito del festival nel bosco.

Woodoo inoltre sarà nuovamente luogo di un’esperienza formativa sul campo per gli studenti di SAE Institute di Milano che puntano a inserirsi nel mondo dello spettacolo e delle produzioni di eventi, vivendo il dietro le quinte di un vero festival.

Anche quest’anno la rassegna dedicherà ampio spazio al mondo culinario “on the road”, con la Street food parade, rassegna culinaria che porterà all’interno del festival le migliori proposte provenienti dal mondo dello street food. Completeranno lo scenario un’area relax suggestiva, con amache, divani e sdraio, un’area espositori di hobbisti e artigiani e un’area bar con diverse proposte, dalle birre artigianali ai cocktail più ricercati.

Su woodoofest.it è possibile iscriversi alla newsletter per rimanere informato su Woodoo Fest e scoprire line up, manifesto, iniziative, approfondimenti e riflessioni attorno al festival nel bosco.

ALTRE INFO:

Area Expo per stand di prodotti artigianali

Area Ristorazione e Relax tra gli alberi

Attività ricreative pomeridiane

Concerti anche in caso di pioggia sotto la Tensostruttura