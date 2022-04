Matrimonio all’hospice dell’ospedale Niguarda, Laura ha detto “sì” al suo Andrea

Ha detto “sì” dal suo letto all’hospice dell’ospedale Niguarda, pochi giorni prima di morire. Laura si è spenta da moglie di Andrea, cinque giorni dopo il matrimonio, celebrato nel giardino tra parenti, amici, medici e infermieri che hanno presenziato alla cerimonia, approntata per lei dall’hospice “Il Tulipano” ed esaudire il suo ultimo, forse più grande, desiderio.

«Ancora una volta la cura prestata alle persone -pazienti e familiari- affidate al nostro Hospice “Il Tulipano”, ci ha portato a celebrare l’amore, in questo caso quello tra Laura ed Andrea che hanno scelto di unirsi in matrimonio. È sempre un momento molto emozionante, che coinvolge l’intera equipe, volontari compresi» – scrivono su Facebook dall’ospedale.

Un momento nel quale tutto lo staff si sente «”privilegiato” nel poter accompagnare, anche se con un fondo di tristezza, tappe significative della vita dei nostri pazienti».

Purtroppo qualche giorno dopo la celebrazione Laura si è spenta ma i suoi cari hanno voluto condividere questo momento: «Eventi come questo ci spingono a proseguire con sempre maggiore professionalità e umanità il nostro lavoro. Sempre più siamo convinti che curare una malattia sia perdente, se non si prende a cuore la cura della persona nella sua globalità. Questo sempre, non solo in cure palliative o in fase di terminalità» – concludono.