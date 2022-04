Matteo Marchesi è il candidato sindaco per la lista “Progetto Sangiano: ConSenso civico e Condivisione” 

Entrano nel vivo le elezioni amministrative di Sangiano. Il piccolo comune, al momento, vede la sola candidatura di Matteo Marchesi, 26 anni, già consigliere di maggioranza, sostenuto anche dall’attuale sindaco Daniele Fantoni che ha dichiarato che non si ripresenterà alle prossime elezioni.

Marchesi si presenta alle elezioni con la lista civica “Progetto Sangiano: ConSenso civico e Condivisione”.

“Il programma della lista si sviluppa su “quattro pilastri”: collaborazioni e relazioni, territorio, servizi e coinvolgimento civico, tenendo conto del contesto complesso, caratterizzato da vincoli e criticità economiche e burocratiche”, spiegano i componenti della lista. “Nello specifico, fra i temi: lavori e investimenti, piano regolatore, PNRR e Alp Transit, servizi comunali, scolastici e sociali. In primo piano anche il dialogo e l’ascolto con i cittadini, la sicurezza e la creazione di momenti di aggregazione culturale e sportiva, nonché l’interazione con Associazioni e Commercianti del territorio”.

Il candidato sindaco: Matteo Marchesi, 26 anni, con competenza nel mondo industriale manifatturiero e nel commercio internazionale nel settore plastico. Sin da giovane ha lavorato nel mondo dell’associazionismo imprenditoriale, dove tuttora svolge ruoli dirigenziali. Ha già operato in ambito amministrativo comunale e all’interno di organi dell’Unione Europea.

I componenti della lista: Matteo Bertolazzi, 40 anni, responsabile della pianificazione commerciale in un’azienda della grande distribuzione; Martina Di Foggia, 24 anni, laureata nel campo dei beni e delle attività culturali; Stefano Felli, 29 anni, bancario e collaboratore in ambito finanziario e patrimoniale; Rita Guadrini, 62 anni, da sempre attiva nella tutela e integrazione sociale in ambito lavorativo e assistenziale; Franco Magri, 64 anni, con esperienza nel mondo della progettazione e costruzione in ambiente aereonautico; Jessica Moro, 36 anni, artigiana sul territorio, blogger, attiva nel sociale e nella scuola con esperienza in ambito amministrativo comunale; Roberto Porrini, 62 anni, con esperienza nel settore tecnologico per le aziende e la mobilità stradale; Nunzio Ribecco; 58 anni, insegnante di musica in una scuola secondaria e maestro degli allievi della banda del paese; Tatiana Uccello, 46 anni, pianificatrice e organizzatrice di eventi, attiva nelle associazioni del paese e nella scuola; Nicolas Vicentin, 25 anni, tecnico manutentore in campo idroelettrico, appassionato e attivo nello sport.