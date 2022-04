I medici di famiglia no vax, i problemi della Pallacanestro Varese e quelli della funicolare nel podcast del 15 aprile

Le principali notizia di venerdì 15 aprile

Stanno arrivando i provvedimenti di sospensione ai medici che non si sono sottoposti all’obbligo vaccinale. Problematici i casi che coinvolgono chi si occupa di cure primarie. Le autorità sanitarie rendono noto che la sospensione equivale alla malattia e alle vacanze del dottore. Agli assistiti verranno indicati i medici sostituti temporanei individuati.

Gli episodi che hanno portato all’esonero di Johan Roijakkers, ormai ex allenatore della Pallacanestro Varese, non saranno divulgati nel dettaglio. Lo ha detto il General manager biancorosso, Michael Arcieri, rispondendo con grande cautela alle domande esposte in una conferenza stampa convocata dalla società al palazzetto.

Quel che Arcieri ha confermato, ripetendolo in diverse occasioni, è che il divorzio con il tecnico olandese è dovuto a motivi esclusivamente disciplinari. “Johan purtroppo ha superato limiti che nessuno deve oltrepassare” ha detto il dirigente biancorosso, aggiungendo che la promozione come capo allenatore di Alberto Seravalli è definitiva per questa stagione.

La squadra intanto giocherà una partita complicata, dalle 17,30 di sabato, a Casale Monferrato contro la neopromossa Tortona. I piemontesi sono in corsa per il quarto posto e hanno tra i propri punti di forza due ex come Chris Wright e Tyler Cain. Il match sarà raccontato, azione dopo azione, nel liveblog di VareseNews.

Dallo scorso 4 dicembre, la funicolare di Varese è ferma. Con l’avvicinarsi della stagione estiva abbiamo provato a capire quali siano i problemi e i tempi per permettere la sua ripartenza. Franco Taddei, presidente del Cda di AVT che ha elencato le due principali difficoltà: i lavori di manutenzione propedeutici alla revisione ventennale dell’impianto e la difficoltà a sostituire il caposervizio, andato in pensione a novembre dello scorso anno. I tempi tecnici della sua ripartenza dureranno almeno fino al prossimo anno

Regione Lombardia ha stanziato 20mila euro all’Autorità di Bacino del Ceresio Piano e Ghirla per interventi finalizzati a garantire il servizio di sicurezza dei naviganti e l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza sui laghi lombardi. “Un ottimo risultato – commenta il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Maurizio Tumbiolo – Avremo la certezza di assicurare un servizio più strutturato che ci permetterà di promuovere al meglio il Ceresio

Si svolgerà il 21 maggio e sarà un evento “Per non dimenticare”. Lo stadio Franco Ossola Varese farà da cornice alla cerimonia in ricordo dell’eccidio di capaci e della morte del giudice Falcone a cui seguì quella di Paolo Borsellino. Perché a Varese ce lo spiega Andrea Camurani

