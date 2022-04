Mercato di Luino e rinnovo concessioni: ambulanti interdetti, gli arretrati sono mezzo milione

Ormai da tempo gli uffici comunali competenti di Luino, quello tributario e il SUAP, si sono attivati per il rinnovo, che avviene ogni 12 anni, delle concessioni del posto degli ambulanti all’interno dello storico mercato luinese e, da quanto è emerso a seguito di verifiche contabili di ogni situazione, ci sono pagamenti mancanti che ammontano a circa mezzo milione.

Una doccia gelata per gli esercenti che, dopo i due difficili anni di covid, non si aspettavano una tale somma da risanare. In particolare sono circa cinquanta gli interessati, due nello specifico con cifre intorno ai 20mila e 16mila.

«Gli uffici hanno sicuramente fatto tutte le verifiche del caso ma per la mancanza di adeguati controlli in passato, ci sono delle cose che non tornano. Sono arrivate richieste di pagamento già effettuate, testimoniate dalle ricevute, mentre altre che riguardano vecchi proprietari non più possessori del parcheggio, sono state inviate agli ambulanti attualmente presenti su quello stesso spazio – ha raccontato Vittorio Bernardo, rappresentante della Federazione Italiana Venditori Ambulanti – Noi stiamo lottando per il raggiungimento del rinnovo con le dovute riscossioni, perché è giusto, ma solo se queste corrispondono al vero. Per fortuna il Comune si è preso l’incarico di ricontrollare caso per caso, e per questo li ringraziamo. La nostra speranza – ha concluso Vittorio Bernardo – è quella di arrivare alla soluzione migliore per tutti, così da non dover più affrontare situazioni simili. E’ ora che ognuno faccia la sua parte e che da quanto è successo si impari, soprattutto in merito ai controlli, così da evitare in futuro altre analoghe spiacevoli situazioni».

A rispondere alle perplessità emerse, il primo cittadino Enrico Bianchi, che si è reso da subito disponibile al confronto e al dialogo fissando un incontro con gli esercenti il 20 aprile.

«Si parla di questo problema da circa un anno e come amministrazione stiamo facendo di tutto per andare incontro agli ambulanti, sia dal punto di vista della tempistica che della rateizzazione di questa somma – ha spiegato il primo cittadino – Nessuno vuole penalizzarli, abbiamo sempre dimostrato molta vicinanza al mercato di Luino, a partire dallo sconto del 30% sull’occupazione di suolo pubblico, all’ottenimento del riconoscimento di “Mercato storico”. Per quanto riguarda il controllo periodico si poteva sicuramente fare di più, e cercheremo di incrementarlo, ma si tratta di posizioni debitorie che durano da anni e il carico di lavoro dei nostri uffici è elevato», ha concluso Bianchi.