Messaggi di genitori lontani dai propri figli fuori dal tribunale di Varese

«Ciao cucciolo mio, sono tua mamma e sono tre anni che non ti vedo». Oppure: «Sarà l’ennesimo giorno di festa in cui starò senza di te».

Galleria fotografica I messaggi destinati ai bimbi lontani dai genitori 4 di 6

Messaggi, una ventina e scritti su fogli A4 al pc e con immagini che raffigurano momenti di festa per la Pasqua appena passata, con animaletti e uova, ma che trasmettono nei contenuti inquietudine per genitori lontani dai propri figli. È quanto campeggia da questa mattina, martedì 19 aprile fuori dal tribunale di Varese con fogli legati a scotch ad una corda rossa fissata alla recinzione di palazzo di giustizia.

I fogli sono privi di intestazione e non è stampata alcuna indicazione sul committente o l’editore. In alcuni di questi messaggi si legge insofferenza verso le istituzioni: «È questa l’unica possibilità che dà la giustizia italiana a una mamma che voleva solo proteggerti?», si legge in uno dei fogli che si riferiscono all’allontanamento di una figlia dalla madre.