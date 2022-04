Minori ucraini a Busto Arsizio, servizi scolastici gratuiti e sport grazie all’U.C. Ardor

Servizi gratuiti per i bambini ucraini nelle scuole della città e attività sportive agevolate grazie all’impegno dell’U.C. Ardor. Queste le due decisioni prese dalla giunta di Busto Arsizio che ha dato il via libera ad alcune iniziative che hanno lo scopo di sostenere i cittadini ucraini, in particolare bambini e ragazzi, che hanno trovato accoglienza in città.

Su proposta dell’assessore Daniela Cerana, è stato disposto che i bambini fuggiti dall’Ucraina accolti nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, usufruiscano, dalla data di frequenza a scuola e fino alla fine dell’ anno scolastico, dell’esenzione totale del pagamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale scolastici ed educativi. Per i bambini accolti nelle scuole dell’infanzia paritarie e presso il servizio asilo nido, l’esenzione delle tariffa verrà rifusa ai singoli enti gestori e scuole paritarie, secondo quanto previsto dalle attuali convenzioni in essere, solo nel caso in cui questi enti non abbiano ricevuto altre agevolazioni/ contributi per l’accoglienza dei bambini. La decisione risponde all’invito del Ministero dell’Istruzione che ha sollecitato la scuola ad impegnarsi ad accogliere gli esuli ucraini al fine di contribuire alla loro integrazione offrendo loro tutto il sostegno e l’accompagnamento necessari.

Su proposta dell’assessore Paola Reguzzoni, la giunta ha concesso un contributo all’Associazione Passaparola a copertura parziale delle spese sostenute per l’organizzazione del corso di italiano per i bambini e i ragazzi ucraini. Al corso, utile a supportare i bambini nell’acquisizione di una minima padronanza della lingua, partecipano i bambini ospitati nella casa Don Lolo e presso l’Oratorio San Giuseppe, oltre ai bambini ospitati dai privati e si tiene presso l’Oratorio San Giuseppe.

Infine, ha avuto il patrocinio l’Uc Ardor asd per la realizzazione di attività sportive e di inclusione rivolte a bambini e ragazzi ucraini, con il fine di favorire il loro inserimento nella società: la Federazione Italiana Gioco Calcio consente infatti il tesseramento, fino al termine della stagione sportiva, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei minori provenienti dall’Ucraina.