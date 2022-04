Mobilitazione collettiva per proteggere la biodiversità urbana

Giovedì 28 aprile, ore 18, webinar di lancio del progetto di Istituto Oikos LIFE in the City. Un’iniziativa che propone azioni concrete e di cittadinanza attiva per difendere la natura in città

Giovedì 28 aprile, ore 18, webinar di lancio del progetto di Istituto Oikos LIFE in the City. Un’iniziativa che propone azioni concrete e di cittadinanza attiva per difendere la natura in città. Sabato 30 aprile e domenica 15 maggio in programma i primi monitoraggi ambientali aperti a tutti i cittadini, guidati dagli esperti di Oikos.

Qual è l’importanza del verde per le città di Milano, Varese e Cassano Magnago? Come possono i cittadini contribuire a proteggere la natura del proprio territorio? Il webinar gratuito “Biodiversità urbana: la Natura tra le case” organizzato da Istituto Oikos intende rispondere proprio a queste domande.

Giovedì 28 aprile alle ore 18, insieme ad esperti e addetti ai lavori, si parlerà dei benefici che la natura offre e di come

contribuire attivamente alla sua tutela. Un’opportunità per scoprire come vivere da protagonisti la propria città. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi a questo link.

L’incontro online è inoltre l’occasione per lanciare ufficialmente il progetto di Istituto Oikos LIFE in the City, finanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea. Un’iniziativa che intende mobilitare i cittadini di Milano, Varese e Cassano Magnago nella tutela della biodiversità urbana, essenziale per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza.

L’Italia è uno dei più importanti serbatoi di biodiversità d’Europa. Il numero di specie e sottospecie endemiche nel nostro Paese è altissimo: il 16% di piante e felci e il 20% delle specie animali. Ma questa ricchezza è gravemente minacciata dalle attività umane, in particolare in Lombardia: una delle regioni più inquinate e popolate del paese, con oltre 400 abitanti per km quadrato. Qui la sopravvivenza di molte specie e l’equilibrio degli ecosistemi sono a rischio. Basti pensare che, nel 2020, 57 km quadrati di territorio nazionale sono stati sottratti alla Natura: 2 metri quadrati al secondo.

Per contrastare l’attuale crisi ambientale occorre quindi l’impegno di tutti, a tutti i livelli. E i cittadini possono giocare un ruolo essenziale. Il progetto propone infatti una serie di azioni concrete e partecipative rivolte alla cittadinanza: formazione di insegnanti, educatori, amministratori e addetti ai lavori in materia di biodiversità; laboratori per studenti e riqualificazione dei giardini scolastici; eventi e percorsi di citizen science; monitoraggi ecologici e valorizzazione delle aree verdi.

Due gli appuntamenti già fissati per le prossime settimane, gratuiti e aperti a tutti: accompagnati dai nostri esperti, i cittadini potranno contribuire a mappare la biodiversità del territorio del Municipio 3 di Milano.

30 aprile 2022 ore 7: monitoraggio avifauna. Ritrovo presso l’ingresso del Parco Lambro in via Crescenzago 83. Durata uscita 3 ore circa.

15 maggio 2022 ore 10: monitoraggio di lepidotteri e odonati. Ritrovo presso l’Orto Botanico di Lambrate (via Camillo Golgi 18). Durata uscita 3 ore circa.

La tutela del verde urbano non è solo una responsabilità civica: può anche diventare uno strumento di aggregazione, in un momento in cui il tessuto sociale sembra farsi sempre più sottile.

Per maggiori info sul progetto: www.istituto-oikos.org/landing/life-in-the-city