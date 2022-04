Modifiche alla raccolta dei rifiuti di Laveno Mombello: “Più vicino alle esigenze degli utenti”

Finita la fase di “rodaggio” del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del comune di Laveno Mombello e sulla base delle criticità evidenziate dall’utenza, sono state effettuate alcune sostanziali modifiche al calendario di raccolta. «È stato un grande sforzo razionalizzare il servizio che per il nostro territorio a vocazione turistica era completamente disfunzionale sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche – commenta il Sindaco Luca Santagostino –. L’impegno è stato quello di monitorare il servizio per i primi mesi, come avevamo premesso quando è entrato in essere il nuovo appalto, per individuare le criticità con gli operatori economici e la cittadinanza e definire delle migliorie, cercando di contenere il più possibile l’aumento.»

Fabio Bardelli, Assessore Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici del Comune di Laveno Mombello, spiega: «Ci siamo adoperati per studiare e implementare alcune tipologie di raccolta così da andare incontro alle esigenze di tutte le utenze, sempre con un’attenzione particolare al contenimento dei costi legati al servizio. Abbiamo quindi trasmesso alla Comunità Montana Valli del Verbano le richieste di integrazione».

I passaggi implementati andranno quindi a beneficio sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche e riguarderanno in particolare la plastica, la cui raccolta nel corso dell’intero anno diverrà settimanale (il giovedì), e l’umido, con raccolta bisettimanale (il lunedì e il giovedì). Per soddisfare le esigenze emerse durante gli incontri con i commercianti sono state incrementate le raccolte per le utenze commerciali, in particolare le utenze food (bar e ristoranti).

Inoltre, sia per la carta che per la frazione secca saranno presto forniti appositi sacchi più capienti. Proseguono inoltre il sabato mattina in località Molinetto i servizi di raccolta del verde e dei rifiuti pericolosi e quella settimanale porta a porta degli ingombranti, attivabile con prenotazione telefonica.

Il nuovo calendario – che sostituisce quello precedente e che sarà reso disponibile in formato digitale sui canali del Comune di Laveno Mombello già da martedì 26 aprile e a seguire in formato cartaceo – presenta anche una modifica nelle icone delle diverse frazioni raccolte, che precedentemente erano solo a colori creando problemi di lettura ai daltonici: la soluzione proposta dall’Amministrazione riporta quindi all’interno del simbolo anche la sigla che identifica la frazione.

«Siamo consapevoli che si sarebbe dovuto fare ancor di più – conclude il Sindaco Santagostino –, ma la leva finanziaria a disposizione non lo permette e l’aumento sarebbe comunque stato eccessivo. L’aumento medio della TARI sarà del 6% e auspichiamo che sia sufficiente a coprire il costo dell’intero servizio».

Ritiro materiali per la raccolta differenziata

Gli utenti che non hanno ancora provveduto al ritiro dei nuovi contenitori e dei sacchi per la

raccolta differenziata forniti in dotazione dalla Comunità Montana potranno farlo presso

l’Ecosportello presente a Laveno Mombello presso Villa Frua, ingresso da Piazza Fontana.

ORARI: Sabato dalle 8,30 alle 13,00

Contatti per informazioni e segnalazioni disservizi

Ecosportello presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano

Via Asmara 56, Luino

ORARI: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 – Mercoledì,

Venerdì e Sabato dalle 8,30 alle 13,00

0332 995663 – ecosportelloverbano@econord.it