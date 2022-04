Mondo Movie: a Varese una retrospettiva sul cinema che ha scandalizzato gli anni 60

Una retrospettiva che, partendo dai lavori cinematografici dei fratelli Castiglioni, presentasse alcuni documentari appartenenti al Mondo movie: è quello che ha ideato Freezone, in collaborazione con il museo Castiglioni e l’associazione “Le vie dei venti”.

Genere nato e diffusosi negli anni sessanta del secolo scorso, il cosiddetto “Mondo movie” rappresentò una novità, una sorta di finestra su quanto di più strano, insolito, ma anche di estremo vi fosse nel mondo conosciuto. Densi di immagini esplicite, di uccisioni cruente di animali e di nudi, erano spesso vietati ai minori di 18 anni: diedero perciò anche grande scandalo.

La critica all’epoca non fu tenera nei confronti di questo genere cinematografico e mise in evidenza le ambiguità e le possibili furbizie di quel tipo di cinema. Per il pubblico però, desideroso di essere stupito, fu l’occasione ghiotta per venire a conoscenza di costumi, luoghi e follie di cui nessuno parlava, spesso neppure i rotocalchi.

Fu un vero e proprio genere codificato che comprendeva non solo quelle pellicole che mostravano situazioni raccolte da luoghi diversi nel mondo, ma anche quelle, e non sono poche, di argomento esotico-antropologico o più banalmente ad effetto. L’idea di fondo era principalmente quella di creare scandalo mostrando l’impensabile e il mai visto, che ebbe i suoi alfieri nella coppia di cineasti Prosperi-Jacopetti, il cui film culto è stato “Mondo cane“.

Il tema dell’Africa selvaggia con i suoi costumi tribali e i suoi paesaggi, ma anche con i residui nefasti del colonialismo, diventa tra gli anni sessanta e i settanta un vero e proprio tormentone.

E in tale filone s’inseriscono i fratelli Angelo e Alfredo Castiglioni che con i loro cinque lungometraggi (alcuni dei quali presenti nella rassegna), hanno, a loro modo, continuato la tradizione del cinema verità di taglio antropologico ed etnografico che aveva avuto origine in Francia con l’opera di Jean Rouch.

In tempi recenti, di cultura globale, è nato un cinema che possiamo definire globale, sorta di mondo movie aggiornato, più consapevole e internazionale, di cui Michael Glawogger è forse il regista più significativo.

Quello che però verrà rappresentato in sala Montanari sarà il Mondo Movie degli albori: la rassegna, che partirà dal 7 aprile 2022 in sala Montanari a Varese, si propone di offrire un assaggio di un genere cinematografico che più di altri seppe dividere critica e pubblico, sebbene oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, si affaccino alla ribalta nuove letture critiche.

7 Aprile 2022

AFRICA AMA (Italia-1971) di Alfredo e Angelo Castiglioni

Sconvolta dal progresso, l’Africa primitiva sta scomparendo. Il documentario – il cui materiale è stato raccolto percorrendo il cammino dei primi esploratori – è dedicato a quest’Africa morente che è violenta e crudele, ma proprio per questo bisognosa di comprensione. Le zone visitate sono quelle non ancora toccate o appena sfiorate negli anni ’60 dai bianchi: l’Alto Volta, il Dahomey, certe regioni del Togo, del Camerun, del Ciad. I momenti colti dall’obiettivo si riferiscono alla nascita, alla morte, ai riti di iniziazione sessuale, alla celebrazione dei matrimoni. L’angolazione è quella del rapporto fra uomo e natura, un rapporto diretto, rispettoso, pressoché sacrale.

5 Maggio 2022

AFRICA ADDIO (Italia-1966) di Franco Prosperi e Gualtiero Jacopetti

Partendo dal presupposto che l’affrancamento dalla dominazione coloniale ha creato un critico periodo di transizione per le giovani nazioni dell’Africa il documentario enumera gli episodi dimostrativi di tale crisi, circostanziati come epoca e come località; dai processi britannici ai terroristi Mau-Mau; dalla riabilitazione dei medesimi alla esaltazione dei leader nazionali; dallo sterminio degli animali nei parchi alla uccisione dei coloni bianchi; dalle rappresaglie sanguinose del Simba a quelle dei mercenari al soldo degli instabili governi regolari del Congo. Il lungo reportage si chiude a Cape Town, con considerazioni sulla situazione sociale e razziale imperniata sulle miniere d’oro.

15 Settembre 2022

MONDO CANE (Italia-1962) di Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, Paolo Cavara

Documentario capostipite del genere “mondo movie”, è incentrato su usi e costumi inconsueti o scioccanti dei vari popoli nel mondo, tra curiosi riti tribali, scene di alcolizzati, varie uccisioni e maltrattamenti di animali, inquinamento dei mari, funerali bizzarri, fan scatenate che spogliano Rossano Brazzi. Nel film vengono poi mostrate le cruente processioni tipiche del venerdì santo, che tuttora si svolgono in alcuni centri del meridione, in cui i partecipanti si autoflagellano il corpo per devozione, fino a sanguinare copiosamente, e una cerimonia nel sud-est asiatico, in cui vengono decapitati alcuni tori.

29 Settembre 2022

ADDIO ULTIMO UOMO (Italia-1979) di Alfredo e Angelo Castiglioni

Un lungometraggio etnografico dedicato a culture ancestrali come quelle dei Kapsiky in Africa Centrale, dei Nuba del Sudan e degli Shilluk. Le scene che vengono mostrate documentano la lotta per la sopravvivenza, l’oroscopo dei granchi, le guerre tribali, lo scontro tra guerrieri, i riti per fertilizzare la terra e molto altro. Aspetti culturali e sociali apparentemente primitivi e selvaggi ai nostri occhi di occidentali, in realtà risultato di una sapienza millenaria che ha permesso a queste comunità umane di sopravvivere in un contesto ambientale difficile e ostile. Usi, riti e costumi messi a confronto con la tecnologia e la scientificità del mondo occidentale.