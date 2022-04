E’ morta la giornalista di moda Giusi Ferrè, inventò la rubrica “Buccia di banana”

Il mondo del giornalismo piange Giusi Ferrè, la più famosa tra le firme legate al mondo della moda che si è spenta questa notte all’età di 75 anni.

Nata a Milano nel 1946, Giusi Ferrè che attualmente collaborava ancora con il Corriere della Sera, ha scritto per riviste come Epoca, L’Europeo e Linea Italiana, ma ha firmato anche diversi libri su marchi storici della moda italiana, come quelli dedicato a Gianfranco Ferrè e ad Alberta Ferretti.

Da diversi anni spopolava sul magazine Io donna del Corriere della Sera con la rubrica da lei inventata “Buccia di banana“, dedicata agli scivoloni di stile dei vip commentati con simpatica cattiveria, bilanciata da “Tocco di classe” che metteva in risalto la meglio vestita della settimana tra attrici e cantanti.