In auto e in monopattino, inizio mattina con incidenti sulle strade di Busto Arsizio

Un po’ di spavento a Busto Arsizio, nel quartiere di Sant’Edoardo, per una brutta caduta da monopattino: il 118 è intervenuto alle otto e mezza del mattino in via Ludovico Muratori con ambulanza in “codice giallo”, per soccorrere un ragazzo di 24 anni. Per fortuna però l’incidente si è concluso senza gravi conseguenze per il giovane (sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale).

Poco dopo, appena prima delle 9, la Croce Rossa è intervenuta sempre in codice giallo in via 15 giugno, la strada di circonvallazione vicino al cimitero, per un incidente tra due auto. In questo caso è stata soccorsa una ragazza di 24 anni, anche lei senza gravi conseguenze, per fortuna e l’ambulanza (arrivata da Saronno) è andata via senza trasportare feriti.

Automedica e ambulanza della Croce Rossa di Busto erano invece già impegnati dalle 8 in viale Boccaccio, per i soccorsi ad un 85enne che si è sentito male in strada: l’uomo è finito in ospedale a Legnano, valutato in gravi condizioni al momento del trasferimento in ospedale.