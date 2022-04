Movimento franoso a Luino nel quartiere di Creva, evacuate 12 famiglie

Un movimento franoso ha interessato un versante di Creva, frazione di Luino e ha riguardato alcune reti para-massi posizionate a protezione di un condominio.

Sul posto attorno alle 19 di domenica sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Luino e Laveno Mombello, congiuntamente l’ufficio tecnico del comune.

Effettuato un sopralluogo si è deciso in via precauzionale di evacuare lo stabile. Dodici famiglie per un totale di venti persone hanno dovuto trovare ospitalità altrove, l’amministrazione comunale ha collocato in un albergo le persone che necessitavano.

Alle prime luci del giorno è previsto l’intervento di un geologo e del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco al fine di effettuare dei rilievi. Gli operatori hanno aiutato i residenti a recuperare alcuni beni. Presente sul posto il sindaco della città lacustre Enrico Bianchi che ha confermato: «Otto sono le persone ospitate dall’Hotel Internazionale, le altre hanno trovato sistemazione da amici e parenti. Dei due condomini di 4 piani solo uno è stato interessato dall’ordinanza: domattina faremo il punto della situazione».

Non si segnalano feriti e l’evacuazione è avvenuta in via precauzionale.