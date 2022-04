Multe per ticket sanitari non pagati: “Trovate le risorse a estendere le agevolazioni per disoccupati e pensionati”

«Bisognerà aspettare la legge di semplificazione, ma abbiamo avuto conferma questa mattina in aula dalla vicepresidente Moratti che sono stati trovati i fondi per gestire il pasticcio delle multe arrivate nel 2021 a pensionati e disoccupati per i mancati pagamenti dei ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutiche». Lo dichiara il capogruppo del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti, a seguito della risposta data oggi in aula a un’interrogazione del Pd che chiedeva alla Regione risposte sulle modalità di esenzione per l’anno 2021.

«Sapere chi ha diritto alle esenzioni è vitale per molti cittadini.- spiega Astuti- Serve dare corso all’impegno preso dal Consiglio regionale lo scorso maggio, quando con un ordine del giorno, aveva impegnato la Giunta a estendere le agevolazioni del 2020 anche al 2021. Negli ultimi tre anni in Lombardia si sono susseguiti alcuni provvedimenti legislativi sul tema dell’utilizzo indebito delle esenzioni dal pagamento dei ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutiche, che avevano in comune l’obiettivo di agevolare i cittadini. Questo perché da un lato è stato contemplato l’esonero dal pagamento della sanzione amministrativa nel caso di notifica di verbale di contestazione, dall’altro si è consentito ai cittadini di regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso l’istituito del ‘ravvedimento operoso’. Tuttavia le multe arrivate nelle scorse settimane andavano in direzione opposta perché non contemplavano nemmeno la rateizzazione delle somme”.