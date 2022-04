Musica che aiuta la musica: al festival di Castiglione il ricavato di “Dreamland”

E’ uscito oggi, venerdì 29 aprile, il nuovo album del DJ castiglionese Luca Visentin, in arte Divinluks, dal titolo “Dreamland“.

L’album, patrocinato dal Comune di Castiglione Olona, che si dice fiero di avere un cittadino come Luca, si propone di raccogliere fondi per organizzare, in vista dell’estate 2023, un festival musicale aperto a tutti gli artisti emergenti della provincia di Varese.

«L’idea di realizzare un festival musicale sul nostro territorio, – ha commentato l’artista – con la speranza che superi i confini della provincia, nasce dal desiderio di dare a ragazzi, ragazze, interpreti e band del posto un palco dove potersi esprimere e farsi conoscere. Dopo quello che abbiamo passato causa covid credo proprio ci sia bisogno di tornare a scambiarci quelle emozioni che solo la musica dal vivo regala: quella che ti fa ballare sotto il palco o emozionare di fianco ad un amico».

L’album contiene 22 tracce e oltre che essere disponibile su tutte le piattaforme digitali lo è anche in edizione speciale “dischi in vinile”, per cui sono disponibili 500 copie. «La produzione delle copie dei dischi in vinile, da 45 giri, partirà effettivamente quando saranno raggiunte le 500 copie vendute. Dal momento che verrà acquistata questa versione, però, all’acquirente verrà immediatamente rilasciata la versione digitale con tanto di grafiche e successivamente, a campagna conclusa, verranno spediti i package con i vinili. E’ quindi importante raggiungere la vendita di queste 500 copie – ha concluso Divinluks – perché sarà grazie ai quei fondi che riusciremo l’estate prossima a organizzare un festival musicale nel parco del Castello di Monteruzzo».

Un progetto all’insegna della musica che aiuta la musica e che ha visto fin da subito il supporto del sindaco Giancarlo Frigeri e di Caterina Valle Zaninoni, assessora alle politiche giovanili della città di Castiglione Olona. «Siamo orgogliosi di avere questo ragazzo con noi. L’amministrazione è sul pezzo – ha detto il primo cittadino – e vuole dare una mano a Luca perché possa portare avanti questa sua importante iniziativa».

«L’attività di Divinluks – ha continuato l’assessora – incentiverà l’aggregazione giovanile e la riscoperta del territorio e delle sue meraviglie. E’ una modalità di ritrovarsi sana e noi ci teniamo tantissimo che i ragazzi possano riscoprire questi valori attraverso la musica, soprattutto dopo questi due anni difficili».