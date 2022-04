“Musica per Varese” a Marchirolo: una scommessa vincente

Grande successo per l’open week della sede di Marchirolo , tenutosi nella settimana dal 14 al 21 marzo, tanto che si è dovuto prolungare di una settimana la possibilità di fare provare gli strumenti e ad oggi pervengono ancora richieste.

I nuovi corsi di musica verranno gestiti dalla Società “Musica per Varese” di cui è presidente il Marco Aceti. Attualmente la società gestisce il Civico Liceo Musicale di Varese “Riccardo Malipiero” ente capofila di tutti gli istituti, il Civico Istituto Musicale di Arcisate, i Corsi civici di musica di Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano e Cuveglio e la Civica scuola di musica di Arese. Sono circa 800 gli alunni iscritti alla scuole di musica sotto la guida di un centinaio di docenti.

Numerosi bambini ed adulti hanno potuto partecipare alle lezioni di prova in cui gli insegnanti della Società Cooperativa “Musica per Varese” si sono messi a disposizione per fare conoscere e provare gli strumenti musicali proposti. Chitarra, ukulele, canto, pianoforte classico e moderno, violino, violoncello e arpa hanno inondato di note la sede di via Dante 17, incantando tutti.

Dopo le prime due settimane effettive di lezioni, l’istituto vanta già oltre 30 iscritti ai corsi strumentali, e sono in partenza anche i corsi di formazione musicale di base, indispensabili per una completa istruzione musicale.

Tutti gli allievi potranno beneficiare dei vantaggi offerti dalla Società Cooperativa “Musica per Varese” che gestisce la scuola , da anni convenzionata con i Conservatori di Como, Novara, Gallarate, Pavia e Vicenza: la preparazione fornita, seguendo i programmi conservatoriali, consentirà di sostenere esami di certificazione presso i suddetti istituti.

«Un grosso ringraziamento va all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Dino Busti e all’assessore Patrizia Fasulo, che hanno aderito con entusiasmo al progetto e messo a disposizione la bella sede di Via Dante 17, dell’edificio che ospita la scuola primaria. Vedendo l’ inaspettato numero di richieste, l’amministrazione si è subito adoperata per venire incontro alle esigenze dei bambini e degli insegnanti» – fanno sapere dalla società.

Erano infatti previste solamente due aule di cui una con pianoforte, ma ci si è subito resi conti che non sarebbero state sufficienti. In meno di una settimana è stato messo a disposizione un secondo pianoforte dalla Società e sono state sistemate altre aule per garantire a tutti gli iscritti di svolgere le lezioni senza sovrapposizioni.

Le iscrizioni sono tutt’ora aperte. Tutte le informazioni sulla modalità di iscrizione posso essere reperite sul sito https://www.musicapervarese.it/marchirolo/ o scrivendo alla mail civicicorsimusicamarchirolo@gmail.com.