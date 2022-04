MusicAttraverso 2022, la rassegna di musica e cultura musicale a Gazzada Schianno

Due appuntamenti dedicati alla produzione musicale per il cinema. “Score. Il cinema che racconta il cinema” sabato 9 aprile alle 21 in Biblioteca, “Inseguendo quel suono”, serata dedicata ad Ennio Morricone domenica 10 aprile alle 17:30 in oratorio a Schianno

MusicAttraverso 2022, la rassegna di musica e cultura musicale della Biblioteca di Gazzada Schianno, prosegue sabato 9 e domenica 10 con un doppio appuntamento dedicato alla Musica da Film.

Sabato 9 Aprile ore 21 presso la Sala Polivalente della Biblioteca di Gazzada Schianno sarà possibile assistere alla proiezione di “SCORE” docufilm musicale di Matt Schrader.

Score esplora il potere e l’influenza delle colonne sonore nel mondo moderno, mostrando l’evoluzione delle sonorità e le tecniche di composizione utilizzate dai più famosi autori di colonne sonore per film, straordinari artisti capaci di suscitare nel pubblico le emozioni più intense e profonde.

Attraverso illustri testimonianze, il documentario rivela i segreti e le sfide che i compositori devono affrontare quando lavorano alla creazione di una colonna sonora. Il compositore è una sorta di scienziato della musica e l’influenza che ha nel completare il successo di un film, generando emozioni nel pubblico, è talvolta un compito arduo.

Domenica 10 Aprile alle ore 17:30 presso il Teatro dell’Oratorio San Luigi di Schianno sarà possibile assistere a INSEGUENDO QUEL SUONO | Omaggio al Maestro Ennio Morricone con Alessandro De Rosa, voce narrante, Fausto Beccalossi, fisarmonica e Claudio Farinone, chitarra. Uno spettacolo di narrazione e musica con il biografo di Ennio Morricone e due eclettici musicisti.

Spesso considerata come elemento di semplice abbellimento, la musica per il cinema rischia di ricoprire un ruolo

di secondo piano all’interno della produzione filmica. Ennio Morricone è stato invece il compositore che ha reso la musica l’elemento protagonista, conferendole autorevolezza. Quali sono i segreti che si celano dietro il suo

percorso? In che modo il Maestro è divenuto un’icona riconosciuta e riconoscibile in tutto il mondo attraverso la sua musica? Raccontare Ennio Morricone non significa discutere solamente del suo fecondo e straordinario rapporto col cinema, ma spalanca ampie riflessioni sulla musica, sulla società e la cultura del suo e del nostro presente.

Per maggiori informazioni e iscrizioni biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it