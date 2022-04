Nasce “Andar per Valli”, un patto per un turismo ecosostenibile nell’Alto Verbano

Può il turismo svilupparsi e creare ricchezza restando amico dell’ambiente? Questa è la sfida raccolta dal nuovo progetto Andar per Valli – Un turismo ecosostenibile nell’Alto Verbano, promosso dalla Lipu e dal Touring Club Italiano con il contributo di Fondazione Cariplo. Andar per Valli coinvolge i Comuni della Comunità Montana delle Valli del Verbano, gli enti pubblici, gli operatori turistici e quelli delle filiere collegate in vista di un obiettivo ambizioso: arrivare alla sottoscrizione di un Patto territoriale volontario, che garantisca un approccio sostenibile allo sviluppo turistico locale.

Il progetto vuole contribuire a rafforzare il comparto turistico dopo la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, proponendo approcci nuovi. Lipu e Touring Club Italiano organizzeranno, infatti, incontri di formazione sui trend più recenti, condividendo al contempo con gli operatori gli aspetti naturalistici interessanti del territorio e i metodi per limitare l’impatto sull’ambiente. Sono previsti inoltre momenti di progettazione partecipata di esperienze turistiche sostenibili e il rafforzamento del networking a livello locale.

«La sfida di Andar per Valli è far interagire due aspetti spesso in conflitto tra loro: sviluppo del turismo e tutela dell’ambiente – spiega Massimo Soldarini, responsabile dell’Ufficio Volontariato, Bilancio sociale e Progetti della Lipu – Il progetto intende infatti dar vita a un’evoluzione virtuosa del turismo in chiave ecosostenibile, coinvolgendo in prima persona gli operatori pubblici e privati locali nella tutela del paesaggio dell’Alto Verbano rendendolo fruibile con un’offerta non impattante. Vogliamo costruire una comunità di persone e realtà interessate a proteggere la più grande risorsa e attrattività di questo territorio: la natura stessa».

«La pandemia, che ha avuto conseguenze molto pesanti sul turismo, ha fatto emergere anche forme di fruizione dei territori diverse da quelle più note: si sono affermati ad esempio il turismo di prossimità e il turismo lento, riscuotendo negli ultimi due anni un interesse crescente – osserva Massimiliano Vavassori, direttore Relazioni Istituzionali e Centro Studi del Touring Club Italiano – Occorre però gestire correttamente questa nuova offerta di comunità attraverso una chiara consapevolezza del ruolo che tutti gli operatori, pubblici e privati, hanno nello sviluppo sostenibile del territorio. Quello che porteremo come valore aggiunto del progetto è un metodo di lavoro e di co-progettazione».

«Il progetto Andar per Valli – afferma Simone Castoldi, Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano – si innesta a pieno titolo nella strategia che l’Ente montano ha avviato a partire dal 2019 per gettare le basi per il rilancio turistico integrato e sostenibile del proprio territorio. Siamo fiduciosi che il progetto di Lipu e Touring Club Italiano possa valorizzarsi in uno scambio proficuo con le altre attività inerenti lo sviluppo turistico dell’area, promosse dalla Comunità Montana in convenzione con l’Università dell’Insubria e il Politecnico di Milano».

Andar per Valli si inserisce nel bando di Fondazione Cariplo “Effetto ECO”, che promuove soluzioni basate sulla transizione ecologica per sviluppare economie e comunità più eque e resilienti. La speranza è che il progetto diffonda cura nei confronti del territorio, favorendo la conservazione degli ecosistemi in quanto elementi attrattivi per un turismo responsabile.