Nasce “Home care”: l’assistenza globale della persona fragile a casa propria

Il miglior conforto che possiamo provare è sapere i nostri cari accuditi e coccolati, soprattutto se si trovano in una particolare condizione medico sanitaria che necessita di assistenza costante.

Per rispondere a questa esigenza oggi, 11 aprile 2022 parte Home Care, il nuovissimo servizio dedicato alle famiglie promosso dal Gruppo Beccaria in collaborazione con Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro coordinata da Openjobmetis S.p.A., prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana.

L’obiettivo del progetto è quello di garantire un’assistenza a 360° a tutti coloro con limitata autonomia, nel comfort totale della loro abitazione.

Curare gli anziani e i pazienti che necessitano di riabilitazione è una difficoltà per tante famiglie. Da un lato per vari motivi, a cominciare da quelli logistici ed economici, non tutti possono permettersi le strutture sanitarie dedicate o attendere troppo tempo per l’inserimento; dall’altro è ormai provato che stare a casa rende il paziente più sereno, migliora la risposta alle cure e accorcia significativamente i tempi di recupero.

L’ambiente domestico è, dunque, la soluzione ideale: ma anche qui vi sono non pochi problemi per una famiglia alle prese con l’organizzazione delle cure dei propri congiunti. Dove e come reperire le attrezzature necessarie e le figure sanitarie, assistenziali adeguate alla situazione?

La risposta di Home Care è rappresentata dal Family Assistant, una nuova figura professionale che, grazie a doti come capacità organizzativa ed empatia, raccoglie le esigenze delle famiglie e vi risponde con tempistiche rapide, modalità personalizzate e tariffe dedicate.

L’unione fa la forza, soprattutto nella realizzazione di un progetto che aspira a crescere rapidamente nei prossimi anni. L’idea su cui si poggia il servizio nasce quindi dall’unione di esperienze condivise in ambito sociale e assistenziale.

Il Gruppo Beccaria centro medico varesino, metterà a disposizione di Home Care analisi di laboratorio, visite specialistiche, esami e prestazioni domiciliari a tariffa agevolata prenotabili in corsia preferenziale, per garantire una risposta sanitaria adeguata ad ogni esigenza nel minor tempo possibile.

«Proprio da un’esperienza personale di questo tipo – spiega Claudio Pucci, Presidente del CDA di Beccaria – è nato il progetto Home Care, che mira a dare a tutti la possibilità concreta di optare per le cure domiciliari».

Family Care (www.familycarebadanti.it) invece è un’Agenzia per il Lavoro, regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro per erogare i servizi di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di assistenti familiari, comunemente denominati badanti. Il servizio nasce come società autonoma nel 2020, dopo 5 anni di esperienza come Divisione Specializzata all’interno dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA. Entrambe sono guidate da Rosario Rasizza, Amministratore Delegato per le due società.

In provincia, Family Care è presente a Varese città, in via Carrobbio 15 e a Gallarate, in via Magenta 6.

Il terzo pilastro, oltre al Beccaria (per le prestazioni mediche in sede o a domicilio) e a Family Care (con il personale per l’assistenza domiciliare), sono i partner fornitori: il team di partenza vedrà la partecipazione di Ortopedia Caporali come fornitore di dispositivi medici e ortopedici (carrozzine, letti antidecubito, sedute etc), Taxi Varese per il trasporto ordinario e Gesas per il trasporto specifico di malati allettati e portatori di handicap.

In questo modo il paziente può essere curato, assistito e riabilitato a casa, ottenendo almeno tre benefici personali e sociali: più comfort, minor occupazione di posti letto sanitari e costi inferiori rispetto alle strutture protette. Questo perché il servizio propone tariffe assolutamente competitive: i primi 3 mesi di accesso al servizio sono gratuiti ed è possibile usufruire da subito di listini agevolati su tutte le prestazioni offerte.

Per maggiori informazioni sul progetto Home Care, sui partner fornitori e per entrare in contatto diretto con il Family Assistant, visita il sito: http://gruppohomecare.it/