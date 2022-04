Navigazione Lago Maggiore cambia gli orari dei traghetti per studenti e ambulanti

Navigazione Lago Maggiore a seguito dell’incontro avvenuto il 13 aprile 2022 con il prefetto Dott. Michele Formiglio e la Sindaca di Verbania Silvia Marchionini, ha esposto le determinazioni per affrontare il taglio delle corse traghetto tra Intra e Laveno. Trovata l’intesa con la presidenza dell’Istituto Co Bianchi, si è individuato una soluzione che garantirà l’accesso all’istituto scolastico di tutti gli studenti.

In base agli accordi fra istituto scolastico e Navigazione Lago Maggiore, i ragazzi si imbarcheranno sulla corsa T21 delle 08:05 ed entreranno in classe insieme agli altri che già fruiscono di una proroga dovuta al disallineamento degli orari ferroviari. La corsa T62 in partenza alle 13:50 da Intra verrà posticipata alle ore 14 in modo da garantire la conclusione dell’ultima ora di lezione e il rientro degli studenti al proprio domicilio.

Inoltre per gli imbarchi del mattino delle scolaresche, Navigazione Lago Maggiore metterà a disposizione i mezzi di più grandi dimensioni in modo da garantire l’imbarco in sicurezza di tutti i passeggeri trasportati.

Per i commercianti del mercato di Luino che attraversano il lago imbarcandosi dallo scalo di Intra, verrà attivato, per tutti i mercoledì, un ulteriore gruppo corse a supporto della programmazione oraria in vigore, in modo da consentire il passaggio dei mezzi pesanti. Oltre a ciò, nel weekend verrà anche inserito un terzo traghetto che agevolerà gli imbarchi dei flussi turistici. Le proposte esposte sono state accolte senza obiezioni dal Prefetto e dalla Sindaca di Verbania.

Sono state anche chiarite le posizioni sulla carenza di personale e sul percorso formativo necessario per l’accesso ai titoli professionali abilitanti per il conseguimento delle patenti di comando da Capitano e da Timoniere.