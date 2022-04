Nei boschi del Parco Alto Milanese un’aula nel bosco “intitolata” alla Pace

Un’aula nel bosco “intitolata” alla Pace. A realizzarla al Parco Alto Milanese, come svelato nel post pubblicato dal gruppo facebook “Sentieri e parole, le storie del Parco Alto Milanese”, sono state le ragazze della scuola media San Giulio di Castellanza con la loro vulcanica docente di arte Elisa Zappa: «Spesso i nostri boschi diventano un modo per comunicare – si legge su facebook – In questo caso in Pinetina è stato lasciato un messaggio chiaro rispetto alla follia della guerra. L’autore sembra ignoto…ma noi lo conosciamo bene…..grazie Elisa Zappa ed ai ragazzi dell’aula nel bosco».