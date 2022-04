Nella giornata d’oro di Lorenzo Colombo arriva un podio per Alessio Rovera

Ha preso il via dal circuito di Le Castelet la stagione 2022 delle ELMS, le European Le Mans Series di automobilismo che sono il campionato europeo per le vetture – prototipi e gran turismo – legate alla gara di endurance più famosa e affascinante del mondo. Nella gara disputata a Pasqua, come vi abbiamo già raccontato, è arrivata la vittoria assoluta di Lorenzo Colombo, 21enne di Legnano che ha gareggiato insieme allo svizzero Louis Deletraz e all’austriaco Ferdinand Habsbourg sulla Oreca-Gibson della Prema Racing.

L’equipaggio del team vicentino ha ottenuto il successo al termine delle 4 Ore di gara proiettando i tre piloti in testa alla classifica generale delle ELMS, anche se Colombo difficilmente sarà al via dei prossimi appuntamenti: al “Paul Ricard” infatti ha corso in sostituzione dell’americano Juan Manuel Correa che ha dovuto saltare la gara francese per infortunio (frattura da stressa al piede). Il giovane talento legnanese comunque è inserito nella formazione che prende parte al WEC (il mondiale endurance) con Deletraz e con l’ex pilota di Formula Uno, Robert Kubica.

Chi invece sarà una presenza fissa in ELMS è Alessio Rovera: il campione del mondo 2021 di classe GTE-Am ha esordito a Le Castellet con un podio di classe LMP2 Pro-Am, ovvero la classifica che rappresenta il principale obiettivo in questa serie. Rovera corre infatti con lo stesso equipaggio in cui è impegnato nel WEC, formato da un altro professionista – il danese Nicklas Nielsen – e da un gentleman (amatore), ovvero l’imprenditore francese François Perrodo. In Francia il terzetto del team AF Corse (vettura numero 88) si è piazzato all’ottavo posto assoluto ma al secondo di Pro-Am alle spalle della Oreca #34 del Racing Team Turkey condotta da Salih Yoluc, Jack Aitken et Charlie Eastwood.

Buona quindi nel complesso la prova di Rovera e compagni che anche nel WEC hanno incamerato una vittoria di classe all’esordio a Sebring; Perrodo è stato autore di un primo stint convincente per poi cedere il volante al varesino (pilota ufficiale Ferrari) che è stato autore di tre sorpassi a ridosso della metà di gara. Alessio ha anche dovuto affrontare una foratura che ha costretto il team a cambiare in corsa qualche piano tattico e ha poi consegnato la Oreca-Gibson a Nielsen che ha portato al traguardo la vettura AF Corse portando in dote 4 punti per la graduatoria assoluta e 18 per quella Pro-Am.

«A motori spenti possiamo dire che è andata abbastanza bene – spiega Rovera – Era la prima volta per noi qui a Le Castellet con il prototipo, non era facile poter contare su un setup perfetto e in più la foratura ci ha costretti a una sosta anticipata e a un ulteriore splash (uno stop per il rifornimento) finale a pochi minuti dal termine. Con il lavoro di squadra e tanta determinazione abbiamo comunque ottenuto il podio grazie a un risultato che vale punti importanti. Abbiamo anche maturato esperienza su alcuni nuovi aspetti e già per la prossima di ELMS a Imola saremo ancora più pronti. Prima, però, c’è Spa e quindi siamo già concentrati sul Mondiale».

Il riferimento di Rovera alla pista belga è chiaro: nel weekend del 7 maggio si disputa infatti la “6 Ore” inserita nel WEC; la settimana successiva invece la prova emiliana delle ELMS.