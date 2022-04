È Nicola Puricelli di Mornago il miglior fiorista d’Italia

Si chiama Nicola Puricelli, di Mornago, il miglior fiorista d’Italia che ha conquistando l’ambita Coppa Italia messa in palio da Federfiori Confcommercio, massima competizione nazionale per il settore organizzata ogni quattro anni: riconoscimento doppio perché darà diritto al mornaghese di rappresentare l’Italia ai Campionati Europei.

Puricelli ha raggiunto la vetta, ma resta con i piedi per terra e prosegue con il suo lavoro di tutti i giorni nel negozio di via Stazione 2. Dietro l’insegna “Il Papavero” c’è lui e solo lui. È lì da quando poco più che trentenne ha deciso che era arrivato il momento di realizzare il suo sogno, quello di avere una attività tutta sua, dopo 15 anni ad imparare il mestiere in un vivaio di Bodio Lomnago.

Lavoro sodo, passione e una inesauribile voglia di crescere e di aggiornarsi grazie ai corsi professionali di Federfiori, lo hanno accompagnato, passo dopo passo, gradino dopo gradino a migliorarsi, mettersi in gioco, partendo da piccole competizioni, e alternando i successi alle sconfitte «sempre accettate e prese come stimolo per guardare sempre più avanti». È così che riesce a farsi notare e a entrare nella squadra di pochi “eletti” scelti come testimonial, in giro per il mondo, degli impareggiabili fiori di Sanremo.

Il fiorista Mornaghese si è sempre piazzato molto in alto nelle cinque prove che componevano la competizione ospitata nella cittadina piemontese. Ha primeggiato in quella dal titolo “Sulle ali della musica” e si è piazzato al terzo posto in quella che aveva come tema “Danzando sotto la pioggia”.

Dopo l’ultima prova, la somma dei punteggi lo ha portato in testa alla classifica finale e alla conquista della ambita Coppa. Un premio che Nicola Puricelli vuole condividere con Claudio Montecampi: «Mi ha aiutato in tutte le preparazioni, mezzo trofeo va sicuramente a lui».

Il segreto del suo successo? L’asso dei fiori di Mornago risponde con disarmante semplicità: «Non fermarsi mai, aggiornarsi, non avere paura di dare sfogo alla propria fantasia, avere il coraggio di osare e stare attenti a non strafare». La stessa ricetta che utilizzerà anche quando sarà chiamato a difendere i colori azzurri a livello europeo: in quella occasione Nicola oserà, senza timore. E, perché no, potrebbe persino portare Mornago sul tetto del Vecchio Continente.

Del resto sognare si può, come quando, trentenne, ha aperto il suo negozio nella piccola Mornago e da lì Nicola Puricelli, ex studente del corso florovivaistico di Varese, ha spiccato il volo.