Nicola Savino in visita a Sesto Calende

le belle giornate di sole portano sempre tanti visitatori sul lungofiume di Sesto Calende per una passeggiata, ma nel pomeriggio di sabato 9 aprile, sulle rive del Ticino è passato anche Nicola Savino.

Il conduttore conosciutissimo sia per la sua carriera in televisione quanto per quella radiofonica non è sfuggito agli occhi attenti dei passanti, e alcuni di loro non hanno perso l’occasione per scattare una fotografia.