Nicolò Martinenghi super star ai campionati Assoluti di nuoto di Riccione

Nicolò Martinenghi ( foto Photo Giorgio Perottino / Deepbluemedia) super star ai campionati Assoluti di nuoto di Riccione.

Il 24enne di Azzate ha strappato il pass per i Mondiali di Budapest e per gli Europei di Roma alla kermesse azzurra in Romagna, prendendosi la scena insieme alla “collega” ranista Benedetta Pilato e all’altra star delle vasche italiane Gregorio Paltrinieri, nei 1500 stile libero.

Nei 50 e 100 rana Nicolò Martinenghi (CC Aniene), allenato da Marco Pedoja, ha vinto il decimo titolo italiano: «E’ stata una gara divertente, di altissimo livello – ha raccontato Martinenghi alla Fin, Federazione Italiana Nuoto, bronzo olimpico individuale e con la staffetta mista, nonché campione europeo e argento mondiale in vasca corta nei 100, bronzo europeo nei 50 in vasca lunga e corta di cui è anche vice campione mondiale -. Il mio obiettivo era avvicinare il record italiano e sono contento del tempo. Complimenti a Cerasuolo per l’ottimo riscontro cronometrico, È bello vedere come il movimento della rana continua a crescere».

Stacca il pass per i Mondiali e per gli Europei nei 100 rana anche Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika). La 24enne di Busto Arsizio, allenata da Andrea Sabino a Caserta, non è riuscita a strappare il pass nei 50 rana, piazzandosi seconda dietro Benedetta Pilato (CC Aniene).