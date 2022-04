“Not in my house”: i tifosi della Openjobmetis ripuliscono l’esterno del palazzetto di Varese

Sabato 23 aprile, alla vigilia di una partita-chiave come Varese-Fortitudo, torna l’iniziativa voluta dai soci de “Il basket siamo noi” per ripulire l’esterno della Enerxenia Arena. «Inciviltà e maleducazione sono due avversari tenaci»

Un modo per stare insieme, per “esorcizzare” la vigilia di una partita delicatissima in chiave salvezza (Openjobmetis-Fortitudo di domenica 24 aprile) e soprattutto per tornare su un concetto caro: «Questa è (anche) casa nostra e la vogliamo mantenere pulita e in ordine». Sabato 23 aprile, a partire dalle 9 del mattino, i soci de “Il basket siamo noi” saranno al palasport di Masnago con scope, secchi e strumenti per la pulizia così da “lustrare” l’esterno dell’impianto “casa” della Pallacanestro Varese.

L’iniziativa si chiama “Not in my house” (anche qui c’è un riferimento cestistico: era la frase gridata dal forte pivot africano Dikembe Mutombo dopo ogni sua spettacolare stoppata) e si ripete per l’ennesima volta perché, come spiegano i soci del trust biancorosso, «inciviltà e maleducazione sono due “avversari” tenaci contro i quali non vogliamo arrenderci». Il punto è sempre quello: l’area del palazzetto – che non è recintata – è spesso vandalizzata sia da chi sfoga le proprie pulsioni con le bombolette spray, sia da chi rovina arredi e segnaletica oltre che da coloro che abbandonano nella zona immondizia di ogni tipo.

Per questo alcuni aderenti a IBSN intervengono praticamente ogni sabato per dare almeno una ripulita da cartacce e rifiuti vari lasciati sulle gradinate esterne, sulle aiuole e sugli altri spazi. Periodicamente, però, i soci danno vita a giornate per intervenire in maniera più profonda: nei due anni pre-pandemia gli appuntamenti di “Not in my house” erano organizzati in modo più massiccio, poi sono stati ridotti a causa delle limitazioni. Sabato 23 però si torna ad agire in maniera rilevante: verranno ridipinti diversi corrimano delle scale di accesso al palazzetto, ripulite le scritte eseguite con la vernice spray e sistemate alcune aiuole.

«Ci ritroveremo sabato fuori dalla nostra sede per trascorrere “la vigilia” (della partita con la Fortitudo ndr) armati di carta vetrata, stracci e pennelli per togliere un po’ di sfregi alla “nostra casa”» confermano gli esponenti de “Il basket siamo noi”. Con la speranza che poi, 24 ore dopo, anche i beniamini in canottiera biancorossa “difendano” le mura amiche dagli attacchi dei giocatori di Bologna, per poter tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la salvezza sul campo.