Da Novara a Luino in viaggio su un affascinante treno storico

Viaggio a bordo di un affascinante treno storico composto da locomotiva a vapore e carrozze anni 50’ “Corbellini” in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni dell’Associazione Verbano Expres, da Novara a Luino. L’appuntamento è per il 29 maggio.

Giunti a Luino, i viaggiatori avranno possibilità di visitare la suggestiva ed elegante cittadina adagiata sulle incantevoli sponde del Lago Maggiore e in concomitanza, prendere parte alla grande manifestazione con esposizione di rotabili ferroviari, locomobili a vapore, mostra ferromodellistica e mostra fotografica.

I visitatori potranno inoltre vivere una fantastica escursione a Locarno con viaggio di andata tramite il celebre piroscafo a vapore “Piemonte” e viaggio di ritorno con il treno a vapore.

Alle ore 17.16 è prevista la partenza del treno storico di ritorno da Luino con arrivo alla stazione di Novara alle ore 19.00.

Dal 1 aprile 2022 per viaggiare a bordo dei treni storici è obbligatorio il possesso di Green Pass Base valido, ad esclusione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti. E’ inoltre obbligatorio indossare mascherina di tipo FFP2 o superiore per la protezione del naso e della bocca. La violazione di tali obblighi comporta l’intervento delle forze dell’ordine e l’interruzione del servizio alla prima stazione utile.

A seguito delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, Fondazione FS ha attivato misure e iniziative in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus.