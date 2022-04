Nove liste alle lezioni del consiglio comunale dei ragazzi di Bodio, Davide eletto sindaco

Si chiama Davide Nicola Paccione “l’alter ego” del sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli. E’ stato eletto con 20 voti sindaco dei ragazzi e lo affiancheranno il vicesindaco Tommaso Ghelfa e l’assessore (o assessora) Adelaide Celletti.

Il programma di Davide è quello che è piaciuto di più tra quelli presentati dalle nove liste frutto della fantasia degli alunni di quarta e quinta della scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Bodio Lomnago.

Il sindaco ha giurato sabato 9 aprile davanti al consiglio comunale “ufficiale”, maggioranza e minoranza insieme, alle maestre, e ai compagni di classe. Adesso Davide dovrà mettersi al lavoro e realizzare quanto promesso. Ecco il suo programma: “Organizzare le “Bodiadi”, competizioni all’aperto negli spazi della scuola, con giochi di una volta, da riscoprire con l’aiuto della memoria dei nonni. Organizzare uscite nel paese per rafforzare la pulizia e il controllo dei rifiuti; utilizzare il campo da calcio, anche portando palloni e materiale sportivo da casa; visite sul territorio, dalla Rogorella al lido o in Biblioteca alla scoperta del paese; ore di motoria extra: visto che in questi due anni abbiamo molto patito la chiusura, la DAD e l’isolamento, vorremmo recuperare in orario scolastico un po’ di tempo da dedicare all’attività motoria; realizzare, grazie ai nostri talenti ma con le idee di tutti, uno stemma che rappresenti ogni classe; realizzare un murales con il contributo di tutte le classi per abbellire e caratterizzare la nostra scuola; per incentivare la lettura, una volta al mese ognuno porta un libro e lo scambia con i compagni; bacheca delle date importanti: creare una bacheca per segnalare le giornate fondamentali del nostro Paese (1 maggio, 25 aprile, 2 giugno…), per non dimenticarle”.