Il nucleare ci salverà? Al MIV una conferenza su futuro dell’energia

Il Nucleare ci salverà? A spiegarlo, Celso Osimani, consulente nucleare, già direttore della centrale nucleare di Trino Vercellese, e responsabile della disattivazione degli impianti nucleari dell’U.E.

L’appuntamento è per sabato 7 maggio alle 11, presso una delle sale del cinema Impero (MIV), il giornalista Matteo Inzaghi condurrà l’intervista affrontando numerosi temi d’attualità: come i miglioramenti tecnologici del settore, il mix energetico possibile per l’Italia nel rispetto degli obiettivi della decarbonizzazione, la possibilità di rendere maggiormente indipendente l’Italia dai ricatti energetici, le ampie variazioni dei prezzi dei combustibili fossili e quale ruolo potrà avere l’energia nucleare.