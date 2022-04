Nuova vita per l’ex Tipografica Mori di Varese: diventerà una residenza socio-assistenziale

Il grande fabbricato, a pochi passi dalla nuova entrata del pronto soccorso di Varese, è dismesso da qualche anno. Ma dietro la siepe che la nasconde alla strada i lavori fervono, e cambieranno quel pezzo di città attorno all’ospedale di Circolo.

E’ in corso di demolizione infatti l’ex Tipografica Mori: l’edificio in via Guicciardini, che occupa un’area di circa 22mila metri quadrati, e che tocca anche la parallela via Gozzi, è stato anche il luogo dove si stampavano le edizioni Giuffrè, ma da qualche tempo era inutilizzata.

Il privato acquirente che l’ha acquistata realizzerà nell’area una Rsa, residenza socio assistenziale dedicata principalmente agli anziani, ma che avrà anche una comunità di accoglienza per minori e per patologie psichiatriche.

Per liberare l’area e poi trasformarla nella nuova destinazione in questi giorni è incorso la demolizione, a cura della varesina De Luis Scavi: l’operazione gode degli incentivi del comune di Varese, che da ormai diversi anni concede agevolazioni a chi demolisce fabbricati dismessi.

Particolarmente importante sarà la compensazione pubblica dell’edificio: «Innanzitutto, verranno realizzati 150 posti auto al servizio dell’ospedale – spiega l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – Al posto della precedente area cementata, ci saranno 8mila metri quadri di aree verdi, con marciapiedi e percorsi pedonali al loro interno, che permetteranno, tra l’altro, di collegare il parcheggio con l’ospedale di Circolo. Inoltre, verrà creata una strada che consentirà un nuovo accesso verso l’ospedale da via Gozzi fino a via Guicciardini, rendendo più facile raggiungere il nuovo parcheggio, e l’ospedale, da viale Borri».