Nuova vita per quattro lavatoi storici di Casalzuigno

Sono quattro su cinque i lavatoi del comune di Casalzuigno che verranno sistemati nei prossimi mesi. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunali, gli antichi lavatoi distribuiti nelle diverse frazioni del paesino della Valcuvia verranno riqualificati.

I lavatoi che verranno sistemati sono: quello di Arcumeggia (nella foto sopra), posto all’ingresso del paese, quello in frazione Zuigno e quello della frazione Ronco che verranno sistemati con una parte dei fondi del bando per i Borghi Storici, mentre quello della frazione di Casale (nella foto sotto) verrà sistemato con altri 20mila euro di fondi regionali.

«Sono parte della nostra storia e delle nostre trazioni. Oggi non vengono più utilizzati, ma custodiscono parte del nostro passato e delle sue usanze – spiega il sindaco Danilo De Rocchi –. Ci siamo confrontati anche con alcuni volontari che hanno sistemato i lavatoi di Cuveglio e di Cuvio, sarebbe bello in futuro poter organizzare degli itinerari alla scoperta dei lavatoi della nostra Valcuvia».

Il sindaco spiega che, al momento, l’unico lavatoio che non verrà sistemato è quello della frazione di Ronco di Caccia, ancora in buono stato. Gli altri, quello di Casale e di Zuigno, hanno bisogno di interventi strutturali alle travi di legno e per l’eliminazione dell’eternit sul tetto. Il lavatoio di Arcumeggia è “un biglietto da visita” per coloro che visitano il borgo e necessita di qualche interventi di pulizia e abbellimento.