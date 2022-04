Nuove regole per lo sport: anche UISP in marcia verso la normalità

Per due anni, purtroppo, in molti hanno rinunciato a praticare attività sportiva, con tutti i danni che ne sono derivati sia per la salute fisica che mentale. Dal primo aprile, però, l’Italia non è più in stato di emergenza e sono cadute alcune restrizioni, con l’obiettivo di tornare gradualmente alla normalità.

Uisp ha recepito subito tutte le novità, che di fatto costituiscono un ulteriore stimolo per praticare attività sportiva, aprendo con più facilità anche le porte anche al pubblico. Lo sport, in questo modo, torna ad essere un mezzo non solo per favorire il benessere, ma anche la socializzazione non solo tra atleti, ma anche tra amici, parenti e famiglie che gravitano sugli eventi sportivi.

La prima novità riguarda tutte le strutture sportive all’aperto dove non c’è più il limite di capienza, che tornerà a essere al cento per cento. Un’altra novità importante riguarderà l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive: la mascherina FFP2 è sempre necessaria, sia all’aperto che al chiuso. Ma per assistere agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto è richiesta la certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione o test (in pratica: va bene anche il green pass base). Mentre che per assistere agli eventi che si svolgono al chiuso serve il green pass rafforzato.

Non è più necessario rilevare la temperatura corporea e richiedere l’autocertificazione Covid-19, con la quale si affermava di non aver contratto il virus, né di essere entrati in stretto contatto con persone positive.

Fino alla fine del mese resta comunque indispensabile essere in possesso del Super Green Pass (ottenuto solo con vaccino o con certificato di guarigione) per accedere a centri benessere, piscine e palestre, oltre che a spogliatoi e docce. Questa regola vale anche per gli sport praticati all’aperto, con l’unica eccezione per gli accompagnatori. Un ulteriore allentamento delle misure è previsto dal 1° maggio, quando verrà eliminato l’obbligo di dotarsi di mascherina anche al chiuso e all’aperto in presenza di assembramenti.

Il Protocollo Applicativo Anticovid UISP è disponibile, come di consueto, nel sito nazionale www.uisp.it, nella Sezione Statuto e regolamenti, raggiungibile agevolmente dal menù in alto presente in tutte le pagine dei siti internet dei Comitati regionali, territoriali e Settori di attività del sistema di comunicazione Uisp. Sulla stessa piattaforma web è possibile scaricare anche approfondimenti sulle tematiche gestionali, amministrative e fiscali.