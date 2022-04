Nuovi interventi di riqualificazione per l’oasi naturalistica di Lacchiarella

Il Parco Agricolo Sud Milano, nei mesi scorsi, ha partecipato al bando regionale per l’assegnazione di contributi in conto capitale agli Enti Gestori dei Parchi regionali, finalizzato ad interventi di tutela ambientale, salvaguardia delle risorse naturali e al mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nei parchi. Regione Lombardia ha approvato la richiesta di finanziamento per la realizzazione degli interventi di “incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria della ZSC (Zona Speciale di conservazione) IT20500010 Oasi di Lacchiarella”. L’importo assegnato è pari al 90% del costo totale dell’opera: 219.872,42 euro. La restante parte del costo dell’opera, corrispondente al 10% e cioè 24.430,27 euro, sarà a carico del Parco Agricolo Sud Milano, la cui gestione fa capo alla Città metropolitana di Milano. Il Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Daniele Del Ben e il Sindaco di Lacchiarella Antonella Violi esprimono la propria soddisfazione per tale risultato.

“Le aree oggetto di intervento, nel corso dell’estate 2018, sono state colpite da un grave fortunale che ha provocato pesanti danni, con numerose conseguenze al patrimonio arboreo dell’ area naturalistica, causando lo schianto a catena di gran parte delle piante e degli arbusti e con perdita di buona parte del patrimonio boschivo dell’area – dichiara Del Ben – Tale situazione in parte era già stata sanata con un precedente intervento e con la piantumazione di circa 5.000 piante sulla superficie danneggiata. Oggi, grazie a questo ulteriore finanziamento, possiamo completare il lavoro già avviato ed incrementare il capitale naturale di questa importante area”.

Il Sindaco Antonella Violi prosegue: “I contatti tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Comune di Lacchiarella su tale progetto sono stati costanti e la soddisfazione per il risultato ottenuto è enorme: 244.302,68 euro vengono interamente investiti sulla nostra Oasi Naturalistica riportandola al risanamento e alla naturalità preesistente. Chiaramente ci vorrà qualche anno perché questa ulteriore piantumazione di 5.000 alberi, in aggiunta a quelli citati dal consigliere Del Ben, ripristini il ‘volto’ della nostra Oasi, ma l’area boschiva ritroverà la sua naturale bellezza”.

Gli interventi di riqualificazione non riguarderanno tuttavia soltanto la piantumazione di ulteriori e nuove 5.000 essenze arboree autoctone (biancospino, prugno, nocciolo, carpinio bianco, farmia, melo selvatico, pado, ecc…), ma anche l’installazione di due cancelli e della recinzione per tutto il perimetro della riserva. Ciò determinerà il consolidamento delle strutture e del patrimonio naturale al fine di favorire le aree danneggiate dal fortunale del 2018.

“In quanto rappresentanti dei due enti istituzionali – concludono Del Ben e Violi – il dialogo e le interlocuzioni sulle opere saranno ricorrenti proprio per l’importanza che riveste a livello regionale la Zona Speciale di conservazione (ZSC) di Lacchiarella”. L’avvio delle opere è previsto a settembre 2022 con completamento nel 2023.