Oltre mezzo milione di euro per creare giardini e orti botanici in 21 scuole del Varesotto

Oltre mezzo milione di euro arriveranno nelle scuole del Varesotto per realizzare “laboratori green”. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria delle scuole del ciclo primario che otterranno 25.000 euro ciascuna per realizzare giardini e orti botanici.

In tutto, al Ministero ha autorizzato e finanzierà 291 progetti di cui 21 nel territorio di Varese.

« Sono stati autorizzati tutti i progetti presentati dagli istituti scolastici statali del primo ciclo e dagli istituti omnicomprensivi che hanno partecipato all’Avviso “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – spiega in una nota il Ministero – Ogni scuola riceverà 25.000 euro e grazie a queste risorse alunne e alunni potranno apprendere elementi di scienze, di educazione alimentare e alla sostenibilità, sperimentando direttamente in ambienti naturali di esplorazione».

Il primo progetto approvato nella graduatoria indicata dal Ministero è stato quello del comprensivo Militi di Saronno mentre al terzo post si colloca il Da Vinci sempre di Saronno.

Le altre scuole che otterranno il finanziamento sono:

L’IC Manzoni di Samarate

L’IC Fermi di Fagnano Olona

L’IC Marconi di Venegono Sup

L’IC Pertini di Busto Arsizio

L’IC Ungaretti di Sesto C.

L’IC di Angera

L’Ic Tommaseo di Busto A.

L’IC Galilei di Busto

L’IC Moro di Saronno

L’IC Curti di Gemonio

L’IC Campo dei Fiori di Comerio

L’IC Monteggia di Laveno

L’IC Bertacchi di Busto A.

L’IC Alighieri di Cuveglio

L’IC De Amicis Gallarate

L’IC De Amicis di Castronno

L’IC di Arcisate

L’IC Fermi di Cavaria

L’IC di Castiglione Olona

«Passo dopo passo stiamo costruendo la nuova scuola oltre l’emergenza – dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi –. Una scuola inclusiva, innovativa, sostenibile. Se vogliamo vedere il cambiamento, dobbiamo realizzarlo con l’educazione. Questi Avvisi dimostrano che ci sono diversi modi di fare ed essere scuola. La grande partecipazione delle comunità scolastiche testimonia l’esigenza di trovarli e sperimentarli, per essere al passo con le sfide che questi tempi ci pongono».

A livello nazionale, sono stati finanziati 2.855 progetti con oltre 71,3 milioni di euro.