Openjobmetis, serve un successo: Varese alla ricerca di una “impresa-salvezza” con Tortona

Che Openjobmetis vedremo nel pomeriggio (17,30) del Sabato Santo a Casale Monferrato? La domanda è legittima e l’incertezza pure: i biancorossi si presenteranno sul campo del neopromosso Derthona a due giorni di distanza dall’ennesimo capitolo rivoluzionario vissuto all’interno dello spogliatoio in questa folle stagione di basket. Senza il silurato Roijakkers, senza neppure l’allenatore designato Seravalli (che dirigerà le operazioni da dietro la panchina), la Varese dei canestri dovrà cercare di vincere a tutti i costi per ricacciare indietro i timori di retrocessione tornati d’attualità dopo le sconfitte interne che hanno reso impervio il calendario da qui alla fine.

Battere la Bertram, però, sarebbe una vera impresa: i tortonesi hanno appena aggiunto alla propria cintura lo scalpo di una Germani Brescia che arrivava da 14 successi consecutivi, forte di una formazione completa, solida e talentuosa messa in campo dal coach avellinese Marco Ramondino (assistito dal varesino Cedro Galli). Due ex, Chris Wright e Tyler Cain, compongono l’asse play-pivot mentre il tiratore Macura e l’ala forte Daum garantiscono punti e qualità. Tortona è collegata al gruppo Gavio, potenzialmente può avere budget molto elevati e in Coppa Italia è arrivata a giocarsi la finale con Milano; la squadra dà garanzie anche nei ruoli non di primo piano grazie a italiani magari meno noti al grande pubblico ma indubbiamente efficaci (Mascolo, l’ex Sangiorgese e Legnano Tavernelli, Severini…) oltre che al veterano Filloy.

Un po’ a sorpresa, però, la Openjobmetis conquistò un bel successo all’andata (era ancora la squadra di Vertemati e dei tanti giocatori oggi altrove): per concedere il bis servirà quell’energia mostrata dall’arrivo in panchina di Roijakkers ma andata scemando negli incontri più recenti. Vedremo se coach Seravalli sceglierà il quintetto “all’olandese”, con Librizzi titolare, Keene e Reyes dalla panchina o darà un’impronta differente. L’input è comunque quello di procedere sulla strada tecnica tracciata da Roijakkers – lo ha sottolineato in conferenza stampa il gm Arcieri – e quindi, al di là delle singole decisioni, dovremmo vedere una Varese aggressiva in difesa e pronta a correre in attacco, provando a “girare” a proprio favore anche le differenze fisiche che sulla carta sono vantaggiose per gli avversari.

Nonostante la vicinanza geografica, la squadra ha lasciato Varese dopo l’allenamento del venerdì pomeriggio e svolgerà un normale ritiro a Casale: un modo per provare a isolarsi dagli eventi di questi giorni, ritrovare tranquillità e concentrazione, caricare le batterie per provare a centrare un “colpo” che da solo può valere una bella fetta di salvezza. I giocatori alloggeranno non lontano dal palazzetto locale (quello nuovo di Tortona è in costruzione). Un impianto, il PalaFerraris, ben noto a Giancarlo Ferrero che proprio con i “krumiri” ha fatto il proprio esordio da giocatore in Serie A nella stagione 2011-12. Stavolta gli toccherà fare l’esordio pure da allenatore.

DIRETTAVN

