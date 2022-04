Openjobmetis verso Brescia. Seravalli: “Abbiamo ancora un obiettivo”

A due giorni dalla sfida di Brescia contro una Germani ormai certa del terzo posto in campionato, tocca al coach della Openjobmetis Alberto Seravalli offrire una breve presentazione della partita ai microfoni della Pallacanestro Varese. Il giovane tecnico ferrarese ricorda quel che forse molti – dopo la salvezza raggiunta – non stanno considerando: i biancorossi sono ancora in lizza per i playoff e in caso di impresa a Brescia potrebbero avvicinare l’ottavo posto.

«Domenica affronteremo Brescia, la terza forza del campionato, che in stagione si è resa protagonista di una striscia solida di vittorie – spiega Seravalli – Si tratta di una squadra che ha in Mitrou-Long e Della Valle i due motori del gioco e soprattutto un sistema molto, molto efficace sia offensivamente che difensivamente; di recente hanno addirittura aggiunto un giocatore come John Brown (pivot ex Brindisi) che non ha bisogno di presentazioni quindi ci attende una gara difficile, con grandi sfide individuali e di squadra».

«Vogliamo farci trovare pronti – assicura l’allenatore varesino – per fare ancora meglio rispetto anche a quanto fatto domenica contro la Fortitudo, spinti da una vittoria che ci ha dato morale, anche perché abbiamo ancora un obiettivo importante da poter raggiungere e vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo».