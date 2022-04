Openjobmetis, voglia di tornare a vincere. A Brindisi con Keene in campo

È cominciata con un volo da Malpensa nel pomeriggio di sabato “l’operazione Brindisi” della Pallacanestro Varese, coscia di avere di fronte a sé una partita complicata ma allo stesso tempo desiderosa di tornare a svoltare dopo il doppio KO rimediato tra Pesaro e Milano. Sconfitte differenti ma con un denominatore comune, l’assenza di Marcus Keene, la maggiore fonte di imprevedibilità (oltre che di punti realizzati) della formazione di Johan Roijakkers.

Il tiratore americano, però, al PalaPentassuglia ci sarà: grazie anche a una struttura fisica leggera (se paragonato alla media dei giocatori), Keene ha recuperato dall’infortunio alla caviglia, si è allenato con i compagni e scenderà in campo seppure non al 100%, costringendo comunque la difesa della Happy Casa a sacrificare un uomo nella sua marcatura.

Una condizione che Roijakkers e i compagni attendevano, per cercare di liberare le altre bocche da fuoco della squadra che nelle due uscite recenti sono state troppo alterne. Attenzione però a non responsabilizzare troppo il folletto texano: Brindisi non si può sconfiggere confidando nelle prodezze individuali ma, come sempre, dovrà essere “lavorata” dall’intera squadra a partire dalla metà campo difensiva. Dove, a nostro avviso, la Openjobmetis ha perso un pizzico di smalto rispetto alla scintillanti prove precedenti.

Varese proverà a sfruttare qualche problema di formazione all’interno della squadra di Vitucci, la cui panchina sembra traballare forse per la prima volta dal suo arrivo in Salento. L’ex più “fresco”, Alessandro Gentile, è alle prese con una distorsione a una caviglia già malandata da precedenti “storte” e viene dato come in forte dubbio (il barometro diceva “assente” ma qualche possibilità di vederlo c’è). A Vitucci mancherà un giocatore chiave come Wes Clark, playmaker di livello che giovedì ha sofferto una distrazione a un muscolo della gamba. L’ex coach degli “Indimenticabili” affiderà quindi la regia all’ex legnanese Zanelli (non nella sua migliore stagione, ma sempre in possesso di grande cuore) in coppia con l’argentino Redivo.

Due gli uomini particolarmente pericolosi. Il primo è il cavallo – anzi, purosangue – di ritorno D’Angelo Harrison, ottimo lo scorso anno e quindi convinto d’estate ad accettare un ricco contratto in Ucraina da dove è ovviamente ripartito allo scoppio della guerra. Il secondo è invece Nick Perkins pivot solido e dotato di buona mano anche dalla media distanza, un rebus per tanti pari ruolo che toccherà risolvere a Paulius Sorokas, uno peraltro già avvezzo alle missioni quasi impossibili. Anche “Paolino” come i compagni ha smaltito i malesseri di stagione che avevano colpito la squadra dopo la trasferta di Napoli.

«Abbiamo tanta voglia di tornare a vincere dopo le due sconfitte – spiega alla vigilia Justin Reyes, giocatore che sta scoprendo in queste settimane il campionato italiano – La vostra lega mi piace, è competitiva. Per quanto riguarda la partita con Brindisi, secondo me siamo pronti. Recuperiamo un giocatore importante come Marcus, vogliamo tornare a mettere in campo l’energia di cui siamo capaci».

DIRETTAVN – La partita del PalaPentassuglia sarà raccontata azione dopo azione dal nostro giornale, all’interno del liveblog già a disposizione dei lettori da venerdì pomeriggio. All’interno notizie, statistiche, curiosità e il consueto sondaggio-pronostico pre partita. Per intervenire in diretta potete scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Vi ricordiamo che tra poco tempo il nostro live subirà diverse modifiche per cause non dipendenti da VareseNews: stiamo lavorando per fornire un servizio altrettanto puntuale e completo ma anche più moderno. Vi aggiorneremo presto. Intanto il live è offerto da Confident e Nicora Azzate: per collegarsi è sufficiente CLICCARE QUI.