Operaio 57enne muore schiacciato dal tornio in un’azienda elettromeccanica di Gorgonzola

Gravissimo incidente sul lavoro a Gorgonzola, in provincia di Milano. Un operaio di un’azienda eletromeccanica di via Luxemburg è morto schiacciato da un tornio. L’uomo, un 57enne, è deceduto mentre stava lavorando al macchinario poco prima delle 11 di oggi, venerdì 29 aprile. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale e il personal edell’ATS. Le cause sono al vaglio delle forze di polizia.