Orlando Marmo è il candidato del centrosinistra alle elezioni di Ferno

Dopo la candidatura del centrodestra di Sarah Foti a sindaca di Ferno, anche il centrosinistra ha svelato le sue carte per le elezioni comunali del prossimo 12 giugno: la scelta è ricaduta su Orlando Marmo, ex dirigente bancario ed ex presidente del centro anziani.

La lista rimane la “storica” Cambiare Ferno, con un cambiamento nel logo in cui apparirà anche il Partito democratico.

In caso di vittoria è già pronto anche quello del suo vice: Massimo De Pasquale. Di professione geometra, è stato presidente e fondatore della Pro Loco ed è attualmente il segretario del gruppo Alpini cittadino.

Queste le prime parole del candidato sindaco: «Sono un neofita ma grande appassionato di politica, la mia è stata una scelta ponderata e decisa, siamo uniti per migliorare la nostra Ferno».