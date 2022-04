Orto in cassetta, sapone e formaggio: laboratori inclusivi per piccole autoproduzioni

“Valorizzare la diversità” è il titolo e il filo conduttore del ciclo di sei incontri-laboratorio dedicati alla scoperta di azioni che permettono di vivere utilizzando le proprie risorse e capacità in un ambiente inclusivo.

Promotrice dell’iniziativa è l’associazione Del Sorriso, impegnata da 15 anni nel promuovere la cultura dell’inclusione e si svolgeranno nella sede di Villa Delfina, a Cittiglio, condotti da Antina Purgato, animatrice ortoterapista e permacultore.

Di seguito il programma articolato su sei incontri.

Sabato 14 Maggio, ore 14:30 a 16:30

Introduzione

Cos’è l’autosufficienza e che risorse nel nostro quotidiano possiamo utilizzare

Sabato 21 Maggio, ore 14:30 16:30

Orto in cassetta – parte 1

Come gestire un piccolo orto e progettazione dell’ orto in cassetta

Sabato28 Maggio, ore 14:30 – 16:30

Orto in cassetta – parte 2

Creazione del proprio orto in cassetta. Da portare guanti da lavoro.

Sabato 11 Giugno ore 14:30 – 17:30

Laboratorio sul formaggio

Laboratorio introduttivo su come fare il formaggio

Sabato 17 Giugno 14:30 – 16:30

Laboratorio sul sapone

Come personalizzare e aromatizzare il sapone

Sabato 25 Giugno, ore 14:30 o 16:30

Conclusione

È tempo di celebrare il lavoro svolto insieme

Il corso è aperto a tutti, con possibilità di iscriversi al programma completo a €110, oppure al singolo laboratorio a €20 più €10 di quota associativa annuale.

Iscrizioni entro la fine di aprile.

Per maggiori informazioni scrivere a associazione-sorriso@libero.it oppure contattare i numeri 375 55 18 568 (segreteria) oppure 331 97 56 968 (Anita).