Ospedali aperti fino a mezzanotte per ridurre le liste d’attesa

L’obiettivo è quello di ridurre liste d’attesa nelle prestazioni sanitarie lombarde: gli ospedali e gli ambulatori pubblici saranno aperti la sera e nei fine settimana.

Dal prossimo 1° maggio tutte le Aziende Sanitarie pubbliche della Lombardia dovranno garantire prestazioni anche nella fasce serale (dalle 20 alle 24) dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e nei giorni festivi.

Un’iniziativa decisa per provare ad eliminare una volta per tutte le interminabili liste d’attesa per gli esami specialistici e ben accolta dai cittadini. Resta da capire come saranno gestiti i turni del personale in servizio, medici ed infermieri: un problema non da poco.

Tutte le strutture dovranno individuare una o più sedi dove fissare con cadenza settimanale almeno un turno serale, un turno prefestivo (il sabato dalle ore 14) e un turno festivo. Una sperimentazione di nuovi orari voluta “per recuperare i ritardi causati dal Covid”, ha spiegato l’assessore Moratti. Verranno introdotti il 1° maggio e avranno validità per i successivi 12 mesi.

E’ prevista anche l’applicazione di premi e penalizzazioni in relazione al rispetto dei tempi d’attesa da parte delle strutture che hanno un contratto con il sistema sociosanitario lombardo. A partire dal 1° luglio, queste norme si applicheranno alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di medicina nucleare e a quelle di diagnostica per immagini di radiologia e neuroradiologia. Dal 1° settembre, poi, si estenderanno anche ai ricoveri chirurgici non oncologici e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per le prime visite.