Pagelle Pro Patria: Mangano spizzato dal rigore, Fietta macchia di rosso una grande partita

MANGANO 7: Problemi di ruggine? Assolutamente no. Subito al 2’ minuto una grandissima partita, a cui ha fatto seguito un paio di buoni interventi. Beffato solo dal rigore di Varas, che rovina una giornata per lui quasi perfetta

VAGHI 6: La Pergolettese spinge a gonfie vele nella sua zona di campo. Ancora una volta riduce al minimo i pericoli, anche se qualcosa concede

FIETTA 6,5: Come contro il Mantova, il veterano anche oggi è uno dei migliori. A 10’ dalla fine si sacrifica per salvare la squadra in un 2vs2. Lascia i tigrotti in 10 ma sotto solo di una distanza. E per poco i suoi non trovano il pareggio. Salterà il primo turno

BOFFELLI 6,5: Anche a sinistra garantisce una solida prestazione. Nel è assoluto protagonista all’assedio sfiorando con un colpo di testa il pareggio. Mani nei capelli e tanta amarezza per il gol mancato. Per fortuna ci pensa la Virtus Verona a far passare il dispiacere

VEZZONI 6+: Tanta corsa e tanta iniziativa ma ad ogni guizzo manca sempre il fatidico centesimo per fare l’euro. Bene anche nelle coperture, dove la Pergolettese mira per fare male

85’ – LOMBARDONI SV

FERRI 6: Un centrocampista di qualità a cui piace farsi vedere anche in area. La Pergolettese argina però il centrocampo (e il centrocampista) tigrotto con tanta densità tra mediana e difesa. Da segnalare un cross al bacio (altra specialità della casa) per la rovescia di Pierozzi, a centimetri dall’eurogol

60’ – COLOMBO 6+: Gioca da mezzala e si fa pure vedere sulla trequarti, impreciso anche a causa dei pochi e serratissimi spazi lasciati dalla Pergolettese che difendeva il vantaggio

BERTONI 6,5: Non c’è azione della Pro Patria che non passi dai suoi piedi. Gioca nel corto e nel lungo, ma il suo lavoro è vano se là davanti il pallone non buca mai la rete.

GALLI 6+: Insieme a Pierozzi, una spina nel fianco dei canarini cremaschi. Il tandem però manca l’appuntamento con il gol

PIEROZZI 6,5: Pura qualità, ma anche tanta sostanza. Crea almeno tre occasioni al tiro, la più nitida al 21’: se quel pallone si fosse abbassato di appena qualche centimetro su quella rovesciata, sarebbe venuto giù il Voltini. Per motivi di sicurezza pubblica, forse meglio così. I playoff regalano (almeno) altri 90’ per gustarselo in bianco-blu. Poi probabilmente salirà in B

STANZANI 6,5: Folletto particolarmente ispirato ma non altrettanto fortunato nelle poche occasioni che gli capitano sotto tiro. Non solamente finalizzatore, anche importante rifornitore

75’ – PESENTI 6: Timbra anche questo (mezzo) cartellino con la solita prestazione: tante le mazzate ricevute dagli avversari (scaltro lui a guadagnarli), pochi i palloni in area dai compagni.

PARKER 5,5: Non gli si nega il tanto lavoro anche in fase di non possesso, oltre a una rasoiata nel primo tempo e un tiro centrale nella ripresa. Ma un’ingenuità da calcio piazzato, seppur involontaria, (al 55’ devia il pallone con un braccio largo), costa la partita e, a momenti, i playoff. Si farà perdonare a Lecco.

60’ – CASTELLI 6: Se il voto dipendesse unicamente dalla sua voglia di lasciare il segno, la media sarebbe da 8 in pagella. Come sempre l’attaccante passato da Vila-real entra in campo e crea guizzi interessanti, ma la frenesia a volte gioca brutti scherzi